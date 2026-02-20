Olimpiadi, quanto guadagnano gli atleti vincitori di medaglie

Chi conquista una medaglia alle Olimpiadi o alle Paralimpiadi incasserà il premio pieno, senza dover versare imposte allo Stato. La novità è contenuta nella Legge di Bilancio 2025, che ha introdotto l’esclusione dall’Irpef - e dalle relative addizionali - per i premi in denaro assegnati agli atleti italiani in occasione di competizioni internazionali, tra cui i Giochi di Milano Cortina.

Cosa prevede la norma

La disposizione stabilisce che le somme riconosciute dal Coni o dal Comitato paralimpico agli atleti medagliati non rientrano nel reddito imponibile. In concreto, chi riceve il premio economico per oro, argento o bronzo lo incassa integralmente, senza trattenute fiscali. Il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha spiegato che il governo ha scelto di escludere dalla tassazione i premi destinati ai vincitori di medaglia. In assenza di una norma specifica, questi premi sarebbero stati considerati reddito e dunque soggetti a tassazione ordinaria. Negli anni passati il tema aveva suscitato polemiche: dopo aver portato una medaglia al Paese, gli atleti si trovavano a dover versare una parte significativa del riconoscimento economico allo Stato. La scelta politica è stata quindi quella di preservare il valore simbolico e istituzionale del premio, evitando che venga ridotto dal prelievo fiscale e allineando l’Italia a quanto già avviene in altri Paesi.