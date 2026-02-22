Olimpiadi, Usa batte Canada nell'hockey. Lo sfottò della Casa Bianca

Per celebrare l'oro ai Giochi, l'account ufficiale ha condiviso sui social una foto che ritrae un'aquila mentre immobilizza sul ghiaccio un'oca canadese. Il post risponde a un messaggio dell’ex premier canadese Justin Trudeau del 21 febbraio 2025, in cui commentava la vittoria del Canada nella finale 4 Nation

La Casa Bianca celebra senza mezzi termini la vittoria della squadra di hockey nella finale contro il Canada alle Olimpiadi di Milano Cortina (LE NOTIZIE IN DIRETTA). Sui social ha pubblicato un’immagine che raffigura un’aquila, simbolo degli Stati Uniti, mentre immobilizza sul ghiaccio un’oca canadese. Il post, diffuso su X, arriva in risposta a un messaggio dell’ex premier canadese Justin Trudeau, pubblicato il 21 febbraio 2025, nel quale aveva scritto: "Non puoi portarci via il nostro Paese e non puoi portarci via il nostro gioco", commentando la vittoria del Canada nella finale 4 Nation.