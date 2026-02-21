I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Grande doppietta azzurra nello ski cross di sci acrobatico: oro a Simone Deromedis, argento a Federico Tomasoni. Oggi finali di sci di fondo, sci alpinismo, biathlon (la mass start femminile con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer), pattinaggio di velocità su ghiaccio (con le mass start, in quella femminile c’è Francesca Lollobrigida) e bob. Spazio anche a curling e hockey su ghiaccio

Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 (IL MEDAGLIERE AGGIORNATO). Grande doppietta azzurra nello ski cross di sci acrobatico: oro a Simone Deromedis, argento a Federico Tomasoni. Numerose le finali in giornata: nello sci di fondo la 50 km a tecnica libera maschile, nel freestyle i salti a squadre miste e l’halfpipe femminile, nello sci alpinismo la staffetta mista, nel biathlon la mass start femminile con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, nel pattinaggio di velocità su ghiaccio le mass start maschile e femminile (ancora in gara Francesca Lollobrigida) e infine il bob a due femminile. In giornata saranno protagonisti anche curling e hockey su ghiaccio (TUTTE LE NEWS LIVE). Ieri è arrivata una medaglia di bronzo per l’Italia, conquistata dagli azzurri della staffetta 5000 metri dello short track (Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli).