I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Grande doppietta azzurra nello ski cross di sci acrobatico: oro a Simone Deromedis, argento a Federico Tomasoni. Oggi finali di sci di fondo, sci alpinismo, biathlon (la mass start femminile con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer), pattinaggio di velocità su ghiaccio (con le mass start, in quella femminile c’è Francesca Lollobrigida) e bob. Spazio anche a curling e hockey su ghiaccio
Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)
Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.
Freestyle
Salti a squadre miste - Finale
1º USA
2º Svizzera
3º Cina
Non c’era l’Italia
Freestyle
Ski cross maschile
1º S. Deromedis - Italia
2º F. Tomasoni - Italia
3º A. Fiva - Svizzera
Gli italiani: Simone Deromedis (primo - medaglia d'oro), Federico Tomasoni (secondo - medaglia d'argento), Dominik Zuech (eliminato ai quarti) e Edoardo Zorzi (eliminato agli ottavi).
Sci di fondo
50 km a tecnica libera maschile
1º J.H. Klæbo - Norvegia
2º M.L. Nyenget - Norvegia
3º E. Iversen - Norvegia
Gli italiani: Simone Daprà (18esimo) e Elia Barp (22esimo), mentre Federico Pellegrino, influenzato, non è nemmeno partito.
Bob
Bob a quattro maschile - Finale
Il team italiano con Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Gino Mircea è quinto dopo le prime due batterie. Le prove 3 e 4 che porteranno alle medaglie si svolgeranno domani.
Sci alpinismo
Staffetta mista - Finale (medaglie), in corso
Per l'Italia la coppia Michele Boscacci e Alba De Silvestro
Curling
Torneo femminile - Finale per il bronzo (medaglia)
Canada vs USA, 14:05
Biathlon
Mass start femminile - Finale (medaglie), 14:15
Con le italiane Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer
Pattinaggio di velocità su ghiaccio
Mass start maschile - Semifinali, 15:00
Finale (medaglie), 16:40
Con gli italiani Daniele Di Stefano e Andrea Giovannini
Pattinaggio di velocità su ghiaccio
Mass start femminile - Semifinali, 15:50
Finale (medaglie), 17:15
Con l’italiana Francesca Lollobrigida
Curling
Torneo maschile - Finale per l’oro (medaglie)
Gran Bretagna vs Canada, 19:05
Freestyle
Halfpipe femminile - Finale
Competizione - Gara 1, 19:30
Competizione - Gara 2, 19:59
Competizione - Gara 3 (medaglie), 20:28
Hockey su ghiaccio
Torneo maschile - Finale per il bronzo
Slovacchia vs Finlandia, 20:40
Bob
Bob a due femminile - Finale
Batteria 3, 19:00
Batteria 4 (medaglie), 21:05
Con le italiane Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti.
