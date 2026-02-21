Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Italia oro e argento nello ski cross

Sport
©Getty

I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Grande doppietta azzurra nello ski cross di sci acrobatico: oro a Simone Deromedis, argento a Federico Tomasoni. Oggi finali di sci di fondo, sci alpinismo, biathlon (la mass start femminile con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer), pattinaggio di velocità su ghiaccio (con le mass start, in quella femminile c’è Francesca Lollobrigida) e bob. Spazio anche a curling e hockey su ghiaccio

Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 (IL MEDAGLIERE AGGIORNATO). Grande doppietta azzurra nello ski cross di sci acrobatico: oro a Simone Deromedis, argento a Federico Tomasoni. Numerose le finali in giornata: nello sci di fondo la 50 km a tecnica libera maschile, nel freestyle i salti a squadre miste e l’halfpipe femminile, nello sci alpinismo la staffetta mista, nel biathlon la mass start femminile con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, nel pattinaggio di velocità su ghiaccio le mass start maschile e femminile (ancora in gara Francesca Lollobrigida) e infine il bob a due femminile. In giornata saranno protagonisti anche curling e hockey su ghiaccio (TUTTE LE NEWS LIVE). Ieri è arrivata una medaglia di bronzo per l’Italia, conquistata dagli azzurri della staffetta 5000 metri dello short track (Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli).

Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)

Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.

Freestyle

Salti a squadre miste - Finale

1º USA

2º Svizzera

3º Cina

Non c’era l’Italia

Freestyle

Ski cross maschile

S. Deromedis - Italia

F. Tomasoni - Italia

3º A. Fiva - Svizzera

Gli italiani: Simone Deromedis (primo - medaglia d'oro), Federico Tomasoni (secondo - medaglia d'argento), Dominik Zuech (eliminato ai quarti) e Edoardo Zorzi (eliminato agli ottavi).

Sci di fondo

50 km a tecnica libera maschile

1º J.H. Klæbo - Norvegia

2º M.L. Nyenget - Norvegia

3º E. Iversen - Norvegia

Gli italiani: Simone Daprà (18esimo) e Elia Barp (22esimo), mentre Federico Pellegrino, influenzato, non è nemmeno partito.

Bob

Bob a quattro maschile - Finale

Il team italiano con Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Gino Mircea è quinto dopo le prime due batterie. Le prove 3 e 4 che porteranno alle medaglie si svolgeranno domani.

Sci alpinismo

Staffetta mista - Finale (medaglie), in corso

Per l'Italia la coppia Michele Boscacci e Alba De Silvestro

Curling

Torneo femminile - Finale per il bronzo (medaglia)

Canada vs USA, 14:05

Biathlon

Mass start femminile - Finale (medaglie), 14:15

Con le italiane Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer

Pattinaggio di velocità su ghiaccio

Mass start maschile - Semifinali, 15:00

Finale (medaglie), 16:40

Con gli italiani Daniele Di Stefano e Andrea Giovannini

Pattinaggio di velocità su ghiaccio

Mass start femminile - Semifinali, 15:50

Finale (medaglie), 17:15

Con l’italiana Francesca Lollobrigida

Curling

Torneo maschile - Finale per l’oro (medaglie)

Gran Bretagna vs Canada, 19:05

Freestyle

Halfpipe femminile - Finale

Competizione - Gara 1, 19:30

Competizione - Gara 2, 19:59

Competizione - Gara 3 (medaglie), 20:28

Hockey su ghiaccio

Torneo maschile - Finale per il bronzo

Slovacchia vs Finlandia, 20:40

Bob

Bob a due femminile - Finale

Batteria 3, 19:00

Batteria 4 (medaglie), 21:05

Con le italiane Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti.

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara oggi 21 febbraio
FOTOGALLERY

©Ansa

1/30
Sport

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 29 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20

Vai alla Fotogallery

