Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: delusione per gli azzurri nel biathlon

I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Nella mass start maschile di biathlon Giacomel si ritira quando era al comando per un problema fisico. Oggi finali di freestyle (ski cross femminile, halfpipe maschile, salti maschile), pattinaggio di velocità su ghiaccio (con Francesca Lollobrigida nei 1500 m) e short track (c’è Arianna Fontana nei 1500 m femminili oltre alla staffetta 5000 m maschile). Spazio anche a curling, hockey su ghiaccio e bob

Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Numerose le finali in giornata: nel biathlon la mass start maschile amara per Tommaso Giacomel che si è ritirato per un problema fisico quando era in testa alla gara. Per il freestyle medaglie per ski cross femminile, halfpipe maschile e salti maschile. Nel pattinaggio di velocità su ghiaccio Francesca Lollobrigida è impegnata nella finale dei 1500 m. In serata spazio allo short track: Arianna Fontana va a caccia di una nuova medaglia nei 1500 m femminili. Mentre nella staffetta 5000 m maschile in pista gli azzurri Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. In giornata protagonisti anche curling, hockey su ghiaccio e bob (TUTTE LE NEWS LIVE). Ieri nessun podio per gli atleti azzurri: l’Italia è stata superata nel medagliere dagli Usa.

Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)

Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.

Freestyle

Ski cross femminile

1º D. Maier - Germania

2º F. Smith - Svizzera

3º S. Näslund - Svezia

Le italiane: Andrea Chesi è stata eliminata agli ottavi mentre Jole Galli è arrivata fino alla semifinale ma è rimasta esclusa dalla finale con medaglie.

Freestyle

Salti maschile - Finale

1º X.D. Wang - Cina

2º N. Roth - Svizzera

3º T.M. Li - Cina

Non c'erano italiani

Biathlon

Partenza in linea maschile mass start - Finale 

1º J. Dale-Skjevdal - Norvegia

2º S. Lægreid - Norvegia

3º Q. Fillon Maillet - Francia

Gli italiani: Tommaso Giacomel (ritirato), Lukas Hofer (25esimo) e Nicola Romanin (28esimo).

Curling

Torneo femminile - Semifinali

USA vs Svizzera, in corso

Canada vs Svezia, in corso

Pattinaggio di velocità su ghiaccio

1500 m femminile - Finale (medaglie), 16:30

Con l’italiana Francesca Lollobrigida

Hockey su ghiaccio

Torneo maschile - Semifinali

Canada vs Finlandia, 16:40

USA vs Slovacchia, 21:10

Bob

Bob a due femminile - Finale

Batteria 1, 18:00

Batteria 2, 19:50

Con le italiane Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro e Alessia Gatti

Curling

Torneo maschile - Finale per il bronzo

Norvegia vs Svizzera, 19:05

Freestyle

Halfpipe maschile - Finale

Competizione - Gara 1, 19:30

Competizione - Gara 2, 19:59

Competizione - Gara 3 (medaglie), 20:28

Non ci sono italiani

Short track

1500 m femminile

Quarti di finale, 20:15

Semifinali, 21:02

Finale (medaglie), 22:07

Le italiane: Elisa Confortola, Arianna Fontana e Arianna Sighel

Short track

Staffetta 5000 m maschile - Finale A (medaglie), 21:30

L’Italia schiera Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser.

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara oggi 20 febbraio
Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 26 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20

Vai alla Fotogallery

