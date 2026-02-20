Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: delusione per gli azzurri nel biathlonSport
I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Nella mass start maschile di biathlon Giacomel si ritira quando era al comando per un problema fisico. Oggi finali di freestyle (ski cross femminile, halfpipe maschile, salti maschile), pattinaggio di velocità su ghiaccio (con Francesca Lollobrigida nei 1500 m) e short track (c’è Arianna Fontana nei 1500 m femminili oltre alla staffetta 5000 m maschile). Spazio anche a curling, hockey su ghiaccio e bob
Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Numerose le finali in giornata: nel biathlon la mass start maschile amara per Tommaso Giacomel che si è ritirato per un problema fisico quando era in testa alla gara. Per il freestyle medaglie per ski cross femminile, halfpipe maschile e salti maschile. Nel pattinaggio di velocità su ghiaccio Francesca Lollobrigida è impegnata nella finale dei 1500 m. In serata spazio allo short track: Arianna Fontana va a caccia di una nuova medaglia nei 1500 m femminili. Mentre nella staffetta 5000 m maschile in pista gli azzurri Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. In giornata protagonisti anche curling, hockey su ghiaccio e bob (TUTTE LE NEWS LIVE). Ieri nessun podio per gli atleti azzurri: l’Italia è stata superata nel medagliere dagli Usa.
Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)
Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.
Freestyle
Ski cross femminile
1º D. Maier - Germania
2º F. Smith - Svizzera
3º S. Näslund - Svezia
Le italiane: Andrea Chesi è stata eliminata agli ottavi mentre Jole Galli è arrivata fino alla semifinale ma è rimasta esclusa dalla finale con medaglie.
Freestyle
Salti maschile - Finale
1º X.D. Wang - Cina
2º N. Roth - Svizzera
3º T.M. Li - Cina
Non c'erano italiani
Biathlon
Partenza in linea maschile mass start - Finale
1º J. Dale-Skjevdal - Norvegia
2º S. Lægreid - Norvegia
3º Q. Fillon Maillet - Francia
Gli italiani: Tommaso Giacomel (ritirato), Lukas Hofer (25esimo) e Nicola Romanin (28esimo).
Curling
Torneo femminile - Semifinali
USA vs Svizzera, in corso
Canada vs Svezia, in corso
Pattinaggio di velocità su ghiaccio
1500 m femminile - Finale (medaglie), 16:30
Con l’italiana Francesca Lollobrigida
Hockey su ghiaccio
Torneo maschile - Semifinali
Canada vs Finlandia, 16:40
USA vs Slovacchia, 21:10
Bob
Bob a due femminile - Finale
Batteria 1, 18:00
Batteria 2, 19:50
Con le italiane Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro e Alessia Gatti
Curling
Torneo maschile - Finale per il bronzo
Norvegia vs Svizzera, 19:05
Freestyle
Halfpipe maschile - Finale
Competizione - Gara 1, 19:30
Competizione - Gara 2, 19:59
Competizione - Gara 3 (medaglie), 20:28
Non ci sono italiani
Short track
1500 m femminile
Quarti di finale, 20:15
Semifinali, 21:02
Finale (medaglie), 22:07
Le italiane: Elisa Confortola, Arianna Fontana e Arianna Sighel
Short track
Staffetta 5000 m maschile - Finale A (medaglie), 21:30
L’Italia schiera Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser.
Vedi anche
Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara oggi 20 febbraio
©Ansa
Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO
Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 26 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20