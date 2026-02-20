I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Nella mass start maschile di biathlon Giacomel si ritira quando era al comando per un problema fisico. Oggi finali di freestyle (ski cross femminile, halfpipe maschile, salti maschile), pattinaggio di velocità su ghiaccio (con Francesca Lollobrigida nei 1500 m) e short track (c’è Arianna Fontana nei 1500 m femminili oltre alla staffetta 5000 m maschile). Spazio anche a curling, hockey su ghiaccio e bob

Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Numerose le finali in giornata: nel biathlon la mass start maschile amara per Tommaso Giacomel che si è ritirato per un problema fisico quando era in testa alla gara. Per il freestyle medaglie per ski cross femminile, halfpipe maschile e salti maschile. Nel pattinaggio di velocità su ghiaccio Francesca Lollobrigida è impegnata nella finale dei 1500 m. In serata spazio allo short track: Arianna Fontana va a caccia di una nuova medaglia nei 1500 m femminili. Mentre nella staffetta 5000 m maschile in pista gli azzurri Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. In giornata protagonisti anche curling, hockey su ghiaccio e bob (TUTTE LE NEWS LIVE). Ieri nessun podio per gli atleti azzurri: l’Italia è stata superata nel medagliere dagli Usa.