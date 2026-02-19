Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati oggi: attesa per pattinaggio di velocità e figura

Sport
Ansa/Getty

Oggi anche la finale di combinata nordica. Gli azzurri del curling perdono contro la Svizzera. Nell’hockey su ghiaccio femminile si gioca per le medaglie. L’Italia ieri ha conquistato una medaglia di bronzo nella sprint dello sci di fondo maschile e un argento nella staffetta femminile 3000 metri

Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, con l’Italia che ieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella sprint dello sci di fondo maschile e l’argento nella staffetta femminile 3000 metri. Oggi, 19 febbraio, assegnano medaglie sci alpinismo, combinata nordica, pattinaggio di velocità, pattinaggio di figura e hockey su ghiaccio. Spazio anche al curling (GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Il programma di oggi e i risultati

Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con i risultati aggiornati man mano.

Curling

Girone uomini Sessione 12

Italia vs Svizzera: 5-9

 

Gli italiani: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz (eliminati, chiudono il girone al 6° posto)

Sci alpinismo

Sprint donne

Finale

1° M. Fatton - Svizzera

2° E. Harrop - Francia

3° A. Alonso Rodríguez - Spagna

 

Le italiane: Giulia Murada (5° in Finale), Alba De Silvestro (5° nella Semifinale 2, eliminata)

Combinata nordica

Team sprint

Salto di gara
1° Germania

2° Norvegia

3° Giappone

 

Sci di fondo, in corso (medaglia)

 

Gli italiani: Samuel Costa e Aaron Kostner (11° nel salto di gara)

Sci alpinismo

Sprint uomini

Finale

1° O. Cardona Coll - Spagna

2° N. Filippov - AIN

3° T. Anselmet - Francia

 

Per l’Italia: Michele Boscacci (5° nella Batteria 1)

Curling

Girone donne Sessione 12

Gran Bretagna vs Italia, in corso

 

Le italiane: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli

Hockey su ghiaccio

Partita per la medaglia di bronzo donne

Svizzera vs Svezia, ore 14.40

Pattinaggio di velocità

1500m uomini, ore 16.30 (medaglia)

 

Per l’Italia: Daniele di Stefano

Pattinaggio di figura

Singolo femminile - Programma libero, ore 19 (medaglia)

 

Per l’Italia: Lara Naki Gutmann

Hockey su ghiaccio

Partita per la medaglia d’oro donne

USA vs Canada, ore 19.10

