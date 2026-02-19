Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati oggi: attesa per pattinaggio di velocità e figuraSport
Oggi anche la finale di combinata nordica. Gli azzurri del curling perdono contro la Svizzera. Nell’hockey su ghiaccio femminile si gioca per le medaglie. L’Italia ieri ha conquistato una medaglia di bronzo nella sprint dello sci di fondo maschile e un argento nella staffetta femminile 3000 metri
Proseguono le gare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, con l'Italia che ieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella sprint dello sci di fondo maschile e l'argento nella staffetta femminile 3000 metri. Oggi, 19 febbraio, assegnano medaglie sci alpinismo, combinata nordica, pattinaggio di velocità, pattinaggio di figura e hockey su ghiaccio. Spazio anche al curling (GLI AGGIORNAMENTI LIVE).
Il programma di oggi e i risultati
Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con i risultati aggiornati man mano.
Curling
Girone uomini Sessione 12
Italia vs Svizzera: 5-9
Gli italiani: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz (eliminati, chiudono il girone al 6° posto)
Sci alpinismo
Sprint donne
Finale
1° M. Fatton - Svizzera
2° E. Harrop - Francia
3° A. Alonso Rodríguez - Spagna
Le italiane: Giulia Murada (5° in Finale), Alba De Silvestro (5° nella Semifinale 2, eliminata)
Combinata nordica
Team sprint
Salto di gara
1° Germania
2° Norvegia
3° Giappone
Sci di fondo, in corso (medaglia)
Gli italiani: Samuel Costa e Aaron Kostner (11° nel salto di gara)
Sci alpinismo
Sprint uomini
Finale
1° O. Cardona Coll - Spagna
2° N. Filippov - AIN
3° T. Anselmet - Francia
Per l’Italia: Michele Boscacci (5° nella Batteria 1)
Curling
Girone donne Sessione 12
Gran Bretagna vs Italia, in corso
Le italiane: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli
Hockey su ghiaccio
Partita per la medaglia di bronzo donne
Svizzera vs Svezia, ore 14.40
Pattinaggio di velocità
1500m uomini, ore 16.30 (medaglia)
Per l’Italia: Daniele di Stefano
Pattinaggio di figura
Singolo femminile - Programma libero, ore 19 (medaglia)
Per l’Italia: Lara Naki Gutmann
Hockey su ghiaccio
Partita per la medaglia d’oro donne
USA vs Canada, ore 19.10
