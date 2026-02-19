Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi invernali 2026, argento per le azzurre della staffetta dello short track. LIVE

©Getty

Al via alla tredicesima giornata dei Giochi di Milano Cortina 2026. Dopo aver conquistato l'argento nella steffetta femminile dello short track e il bronzo nella sprint dello sci di fondo, oggi l'Italia gareggia nello sci alpinismo, con lo sprint femminile e maschile. Mentre gli azzurri del curling si giocano un posto in semifinale. Record di medaglie per Arianna Fontana che sale a quota 14 e diventa l'atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi

Oggi la 13esima giornata dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 (IL MEDAGLIERE DI MILANO-CORTINA - FOTO). 

L'italia conquista la medaglia d'argento nella staffetta femminile dei 3000 metri dello short track con Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel. 

Fontana record di medaglie olimpiche in carriera: salendo a 14, supera Edoardo Mangiarotti e diventa l'atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi. 

Ed è bronzo per gli azzurri nella sprint dello sci di fondo con Federico Pellegrino ed Elia Barp. Ora l'Italia è a quota 26 medaglie.

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 19 febbraio

IGiochi di Milano Cortina proseguono con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italia. C’è l’esordio dello sci alpinismo, con lo sprint femminile e maschile. Gli azzurri del curling si giocano un posto in semifinale. Spazio anche a combinata nordica, pattinaggio di figura e pattinaggio di velocità. Ecco tutti gli appuntamenti degli azzurri

