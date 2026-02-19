Olimpiadi invernali 2026, argento per le azzurre della staffetta dello short track. LIVE
Al via alla tredicesima giornata dei Giochi di Milano Cortina 2026. Dopo aver conquistato l'argento nella steffetta femminile dello short track e il bronzo nella sprint dello sci di fondo, oggi l'Italia gareggia nello sci alpinismo, con lo sprint femminile e maschile. Mentre gli azzurri del curling si giocano un posto in semifinale. Record di medaglie per Arianna Fontana che sale a quota 14 e diventa l'atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi
Oggi la 13esima giornata dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 (IL MEDAGLIERE DI MILANO-CORTINA - FOTO).
L'italia conquista la medaglia d'argento nella staffetta femminile dei 3000 metri dello short track con Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel.
Fontana record di medaglie olimpiche in carriera: salendo a 14, supera Edoardo Mangiarotti e diventa l'atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi.
Ed è bronzo per gli azzurri nella sprint dello sci di fondo con Federico Pellegrino ed Elia Barp. Ora l'Italia è a quota 26 medaglie.
Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 19 febbraio
IGiochi di Milano Cortina proseguono con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italia. C’è l’esordio dello sci alpinismo, con lo sprint femminile e maschile. Gli azzurri del curling si giocano un posto in semifinale. Spazio anche a combinata nordica, pattinaggio di figura e pattinaggio di velocità. Ecco tutti gli appuntamenti degli azzurri