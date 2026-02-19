Fontana, record di medaglie olimpiche: da Torino 2006 a Milano Cortina

Il sorpasso su Mangiarotti



Come detto, con la quattordicesima medaglia olimpica, Fontana ha superato un mito dello sport italiano come Mangiarotti, lo schermidore che tra il 1936 e il 1960 fu capace di conquistare 6 ori, 5 argenti e 2 bronzi (8 medaglie nella spada e 5 nel fioretto) nell'arco di 5 edizioni dei Giochi. “Non ho ancora capito cosa voglia dire. Ho dovuto prendermi 5 minuti per le tante emozioni che mi sono saltate addosso”, ha dichiarato Fontana dopo aver raggiunto il record. Alla domanda se l'ultima medaglia fosse diversa dalle altre, la risposta è stata: “Sicuramente sì”.



Il cammino olimpico di Arianna Fontana



Arianna Fontana ha vinto 3 ori, 6 argenti e 5 bronzi. Il suo percorso olimpico è iniziato a Torino 20 anni fa, dove conquistò il suo primo podio con il bronzo nella staffetta femminile 3000 metri short track. A Vancouver 2010 arrivò un altro bronzo, nei 500 metri. L’edizione di Sochi 2014 segnò un ulteriore salto di qualità, con tre medaglie: l’argento nei 500 metri e due bronzi, nei 1500 metri e nella staffetta 3000. A PyeongChang 2018 conquistò il primo oro olimpico nei 500 metri, a cui aggiunse l’argento nella staffetta 3000 e il bronzo nei 1000 metri. A Pechino 2022 salì ancora sul gradino più alto del podio nei 500 metri, oltre a ottenere due argenti, nei 1500 metri e nella staffetta mista 2000. A Milano Cortina 2026, infine, l’oro nella staffetta mista 2000 metri e i due argenti nei 500 metri e nella staffetta femminile 3000 metri le hanno permesso di raggiungere quota 14 medaglie olimpiche e di diventare la più medagliata di sempre per l’Italia.