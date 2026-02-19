Fontana, record di medaglie olimpiche: da Torino 2006 a Milano Cortina

L’argento nella staffetta femminile di short track 3000 metri ha portato l'atleta azzurra a quota 14 medaglie olimpiche, superando il primato di Edoardo Mangiarotti, fermo a 13 podi
Con l’argento conquistato nella staffetta femminile di short track 3mila metri ai Giochi di Milano Cortina (LE NOTIZIE IN DIRETTA), Arianna Fontana è diventata l'atleta che ha conquistato il maggior numero di medaglie olimpiche nella storia dello sport italiano. La pattinatrice azzurra ha raggiunto quota 14 podi, superando il primato che apparteneva a Edoardo Mangiarotti. Un traguardo che la consacra definitivamente nella storia dello sport azzurro.
Il sorpasso su Mangiarotti
Come detto, con la quattordicesima medaglia olimpica, Fontana ha superato un mito dello sport italiano come Mangiarotti, lo schermidore che tra il 1936 e il 1960 fu capace di conquistare 6 ori, 5 argenti e 2 bronzi (8 medaglie nella spada e 5 nel fioretto) nell'arco di 5 edizioni dei Giochi. “Non ho ancora capito cosa voglia dire. Ho dovuto prendermi 5 minuti per le tante emozioni che mi sono saltate addosso”, ha dichiarato Fontana dopo aver raggiunto il record. Alla domanda se l'ultima medaglia fosse diversa dalle altre, la risposta è stata: “Sicuramente sì”.
Il cammino olimpico di Arianna Fontana
Arianna Fontana ha vinto 3 ori, 6 argenti e 5 bronzi. Il suo percorso olimpico è iniziato a Torino 20 anni fa, dove conquistò il suo primo podio con il bronzo nella staffetta femminile 3000 metri short track. A Vancouver 2010 arrivò un altro bronzo, nei 500 metri. L’edizione di Sochi 2014 segnò un ulteriore salto di qualità, con tre medaglie: l’argento nei 500 metri e due bronzi, nei 1500 metri e nella staffetta 3000. A PyeongChang 2018 conquistò il primo oro olimpico nei 500 metri, a cui aggiunse l’argento nella staffetta 3000 e il bronzo nei 1000 metri. A Pechino 2022 salì ancora sul gradino più alto del podio nei 500 metri, oltre a ottenere due argenti, nei 1500 metri e nella staffetta mista 2000. A Milano Cortina 2026, infine, l’oro nella staffetta mista 2000 metri e i due argenti nei 500 metri e nella staffetta femminile 3000 metri le hanno permesso di raggiungere quota 14 medaglie olimpiche e di diventare la più medagliata di sempre per l’Italia.
Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 26 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20