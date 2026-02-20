Quattordicesimo giorno di gare per i Giochi olimpici invernali (IL MEDAGLIERE DI MILANO-CORTINA - FOTO). Ieri nessuna soddisfazione per gli atleti azzurri. Quarto posto nella combinata sprint team uomini, Murada quinta nello scialpinismo. Pattinaggio artistico, trionfa la statunitense Liu.

Oggi nuove chance per la spedizione italiana dal ghiaccio: in programma la finale dei 1500m femminili del pattinaggio di velocità con Francesca Lollobrigida. Nello short track atto conclusivo dei 1500m su pista corta con Arianna Fontana. Spera ancora anche il biathlon azzurro nelle ultime due gare ad Anterselva, in pista gli azzurri nella mass start.

Scoppia il caso di russi e bielorussi con inno e bandiera alle Paralimpiadi. Interviene il Cremlino contro Kiev: "Basta politica". L'ambasciata di Mosca attacca i ministri italiani Tajani e Abodi, che hanno criticato la decisione dell'Ipc. Il Cio si chiama fuori: "Il Comitato paralimpiaco internazionale è autonomo".

