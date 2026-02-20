Olimpiadi invernali 2026, ieri niente medaglie per l'Italia: gli Usa ci superano. LIVE
Quattordicesimo giorno di gare per i Giochi di Milano-Cortina. Ieri nessuna soddisfazione per gli atleti azzurri. Quarto posto nella combinata sprint team uomini, Murada quinta nello scialpinismo. Pattinaggio artistico, trionfa la statunitense Liu. Oggi nuove chance per la spedizione italiana dal ghiaccio: in programma la finale dei 1500m femminili del pattinaggio di velocità con Francesca Lollobrigida. Nello short track atto conclusivo dei 1500m su pista corta con Arianna Fontana
in evidenza
Quattordicesimo giorno di gare per i Giochi olimpici invernali (IL MEDAGLIERE DI MILANO-CORTINA - FOTO). Ieri nessuna soddisfazione per gli atleti azzurri. Quarto posto nella combinata sprint team uomini, Murada quinta nello scialpinismo. Pattinaggio artistico, trionfa la statunitense Liu.
Oggi nuove chance per la spedizione italiana dal ghiaccio: in programma la finale dei 1500m femminili del pattinaggio di velocità con Francesca Lollobrigida. Nello short track atto conclusivo dei 1500m su pista corta con Arianna Fontana. Spera ancora anche il biathlon azzurro nelle ultime due gare ad Anterselva, in pista gli azzurri nella mass start.
Scoppia il caso di russi e bielorussi con inno e bandiera alle Paralimpiadi. Interviene il Cremlino contro Kiev: "Basta politica". L'ambasciata di Mosca attacca i ministri italiani Tajani e Abodi, che hanno criticato la decisione dell'Ipc. Il Cio si chiama fuori: "Il Comitato paralimpiaco internazionale è autonomo".
Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 20 febbraio
Ci sono ancora tante gare e tante medalgie da assegnare. Gli azzurri sono impegnati in diverse discipline, dallo skicross fino alla mass start maschile del biathlon. Appuntamento anche con la finale dei 1500m femminili del pattinaggio di velocità (con Francesca Lollobrigida) e con la staffetta maschile dello short track.
Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina. FOTO
Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 26 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20.