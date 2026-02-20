Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Milano-Cortina, la giornalista australiana Danika Mason va in onda ubriaca. VIDEO

Sport

Il collegamento confuso della reporter è diventato virale sui social network. Il giorno dopo le scuse in diretta e l’ammissione di aver bevuto troppo prima del suo intervento televisivo. In sua difesa interviene anche il premier Anthony Albanese, che invita a ridimensionare il caso

ascolta articolo

Doveva essere un normale collegamento dedicato agli appuntamenti sportivi della giornata ai Giochi invernali di Milano Cortina (SEGUI IL LIVEBLOG E I RISULTATI IN DIRETTA). In pochi minuti, invece, si è trasformato in un caso mediatico internazionale che ha travolto, suo malgrado, la giornalista australiana Danika Mason. Invitata del programma Today e volto dell’emittente Channel 9, Mason è apparsa in diretta con lo sguardo smarrito e la voce impastata. Durante il collegamento ha pronunciato frasi sconnesse rispetto al contesto sportivo, senza alcun legame con gli eventi in programma. "Il prezzo del caffè qui va benissimo, è quello americano che dovremo imparare a sopportare. Sulle iguane, invece, non so dove vogliamo andare a parare", ha detto davanti alle telecamere, mostrando evidente difficoltà nel mantenere il filo del discorso.

Il video virale sui social media. Poi le scuse

Il filmato ha iniziato a circolare rapidamente sui social network, generando un acceso dibattito. Da una parte chi ha difeso la giornalista, invitando a non trasformare l’episodio in un linciaggio mediatico; dall’altra chi ha parlato di comportamento non professionale, sottolineando l’inadeguatezza di un simile atteggiamento in una diretta internazionale. Il giorno successivo Mason è tornata in onda per chiarire l’accaduto. Al termine del servizio ha chiesto scusa pubblicamente, ammettendo di aver "sottovalutato la situazione" e di aver bevuto prima della diretta. Ha spiegato che il freddo e il fatto di non aver cenato avrebbero accentuato gli effetti dell’alcol. "Voglio assumermi la piena responsabilità, non è lo standard che mi impongo", ha dichiarato, visibilmente mortificata. In sua difesa è intervenuto anche il primo ministro australiano Anthony Albanese, che ha invitato a ridimensionare l’episodio, suggerendo che alla base potessero esserci anche la stanchezza da viaggio e il fuso orario. 

Aerial view of verona arena and historic architecture at sunset, verona, italy.

Approfondimento

Cerimonia di chiusura Olimpiadi invernali 2026, cosa c'è da sapere
Sport

Olimpiadi invernali, look bizzarri del team di curling della Norvegia

Sin dagli 'scacchi' di Thomas Ulsrud a Vancouver 2010, gli atleti norvegesi del curling hanno proposto sul ghiaccio versioni estrose delle divise di gara, soprattutto per quanto riguarda i pantaloni. Ecco quelli più iconici

