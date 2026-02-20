Doveva essere un normale collegamento dedicato agli appuntamenti sportivi della giornata ai Giochi invernali di Milano Cortina ( SEGUI IL LIVEBLOG E I RISULTATI IN DIRETTA ). In pochi minuti, invece, si è trasformato in un caso mediatico internazionale che ha travolto, suo malgrado, la giornalista australiana Danika Mason. Invitata del programma Today e volto dell’emittente Channel 9, Mason è apparsa in diretta con lo sguardo smarrito e la voce impastata. Durante il collegamento ha pronunciato frasi sconnesse rispetto al contesto sportivo, senza alcun legame con gli eventi in programma. "Il prezzo del caffè qui va benissimo, è quello americano che dovremo imparare a sopportare. Sulle iguane, invece, non so dove vogliamo andare a parare", ha detto davanti alle telecamere, mostrando evidente difficoltà nel mantenere il filo del discorso.

Il video virale sui social media. Poi le scuse

Il filmato ha iniziato a circolare rapidamente sui social network, generando un acceso dibattito. Da una parte chi ha difeso la giornalista, invitando a non trasformare l’episodio in un linciaggio mediatico; dall’altra chi ha parlato di comportamento non professionale, sottolineando l’inadeguatezza di un simile atteggiamento in una diretta internazionale. Il giorno successivo Mason è tornata in onda per chiarire l’accaduto. Al termine del servizio ha chiesto scusa pubblicamente, ammettendo di aver "sottovalutato la situazione" e di aver bevuto prima della diretta. Ha spiegato che il freddo e il fatto di non aver cenato avrebbero accentuato gli effetti dell’alcol. "Voglio assumermi la piena responsabilità, non è lo standard che mi impongo", ha dichiarato, visibilmente mortificata. In sua difesa è intervenuto anche il primo ministro australiano Anthony Albanese, che ha invitato a ridimensionare l’episodio, suggerendo che alla base potessero esserci anche la stanchezza da viaggio e il fuso orario.