Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 20 febbraioSport
Ci sono ancora tante gare e tante medalgie da assegnare. Gli azzurri sono impegnati in diverse discipline, dallo skicross fino alla mass start maschile del biathlon. Appuntamento anche con la finale dei 1500m femminili del pattinaggio di velocità (con Francesca Lollobrigida) e con la staffetta maschile dello short track
Manca poco alla fine delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma ci sono ancora tante gare e tante medaglie da assegnare. Nella giornata di oggi, venerdì 20 febbraio, gli azzurri sono impegnati in diverse discipline, dallo skicross, dove in pista c'è Jole Galli, nativa di Livigno, fino alla mass start maschile del biathlon, con Tommaso Giacomel in prima fila. Appuntamento anche con la finale dei 1500m femminili del pattinaggio di velocità (con Francesca Lollobrigida) e con la staffetta maschile dello short track. Ma oggi è anche il giorno della finale dei 1500m su pista corta, con Arianna Fontana.
Gli italiani in gara oggi 20 febbraio
Come detto, sono molti gli atleti italiani in gara oggi. Ecco il programma, gli orari e le diverse discipline da tenere d'occhio.
- 10:00 Sci acrobatico: Ski cross donne (Andrea Chesi, Jole Galli)
eventuale finale alle 13:10
- 14:15 Biathlon: Mass start uomini (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin)
- 16:30 Pattinaggio di velocità: 1500m donne (Francesca Lollobrigida)
- 18:00 Bob: Bob a due donne, manche 1 (Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti)
- 19:50 Bob: Bob a due donne, manche 2 (Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti)
- 20:15 Short track: 1500m donne, quarti di finale (Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel).
eventuale finale alle 22:03
- 21:29 Short track: Staffetta 5000m uomini, finale A (Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
©Ansa
Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 26 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20