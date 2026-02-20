Ci sono ancora tante gare e tante medalgie da assegnare. Gli azzurri sono impegnati in diverse discipline, dallo skicross fino alla mass start maschile del biathlon. Appuntamento anche con la finale dei 1500m femminili del pattinaggio di velocità (con Francesca Lollobrigida) e con la staffetta maschile dello short track

Manca poco alla fine delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma ci sono ancora tante gare e tante medaglie da assegnare. Nella giornata di oggi, venerdì 20 febbraio, gli azzurri sono impegnati in diverse discipline, dallo skicross, dove in pista c'è Jole Galli, nativa di Livigno, fino alla mass start maschile del biathlon, con Tommaso Giacomel in prima fila. Appuntamento anche con la finale dei 1500m femminili del pattinaggio di velocità (con Francesca Lollobrigida) e con la staffetta maschile dello short track. Ma oggi è anche il giorno della finale dei 1500m su pista corta, con Arianna Fontana.