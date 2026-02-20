Ecco come funziona la mega regia internazionale delle Olimpiadi

810 telecamere, 1.800 microfoni, 1.200 kilometri di cavi e 5.000 addetti coinvolti. E ancora: oltre 6.500 ore di contenuti, 900 ore di trasmissioni in diretta e 23 regie. Sono i numeri dell’Olympic Broadcasting Service (OBS), la “mega-regia” che permette a tutto il mondo di vedere in diretta e in altissima qualità i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Uno spazio di oltre 20mila metri quadri ospitato all’interno del Centro Media Principale delle Olimpiadi nel Centro Congressi Allianz MiCo di Milano. Dopo aver superato controlli di sicurezza di stile aeroportuale, siamo riusciti ad accedere al cuore delle olimpiadi televisive, grazie a TCL, che all’OBS ha fornito tv, display professionali e assistenza tecnica.