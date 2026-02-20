L’anima tech di Milano-Cortina: dietro le quinte della “rete” olimpica

Come garantire un flusso dati e uno spettacolo ad altissima qualità e in diretta a miliardi di persone in tutto il pianeta? HPE, azienda che ha costruito e gestito tutta la rete tecnologica delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina, ci racconta il dietro le quinte di un’infrastruttura critica, unica ed estremamente complessa