Cosa c’entra Donald Trump con le proteste in Albania?

La chiamano “rivoluzione dei fenicotteri”: alcuni manifestanti si sono radunati a Tirana per protestare contro la realizzazione di un resort di lusso firmato Trump. O meglio, Jared Kushner, il genero preferito di Trump, marito di Ivanka Trump e plenipotenziario gestore degli affari di politica estera. Il progetto rischia di compromettere l’ecosistema di un’isola abitata da una grande biodiversità
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