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Musica

Model/Actriz: "La nostra musica è da club, ma suonata senza computer"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
©Getty

Il ritorno a Barcellona dopo l’esordio incredibile al Primavera Sound del 2024. I due album e la nuova musica in arrivo, il prossimo anno. Il tour e l’energia condivisa con il pubblico, ma anche la voglia di fare sempre qualcosa che li rende orgogliosi, senza paura e senza dover chiedere scusa: abbiamo incontrato Cole Haden e Ruben Radlauer della band americana Model/Actriz. Spoiler: sono straordinari!

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