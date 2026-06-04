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Ambiente

Energia, acqua, terra: dall’IA un grave impatto sull’ambiente

Alberto Giuffrè

Alberto Giuffrè
©Getty

Kaveh Madani, direttore dell’Istituto Universitario per l’Acqua, l’Ambiente e la Salute dell'Università dell’ONU, ha presentato il rapporto dedicato all’impatto che l’IA ha sull’ambiente, sottolineando come la situazione sia sottovalutata, ma con qualche accortezza di potrebbe imboccare la strada di quella che viene chiamata “IA responsabile”

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