Olimpiadi, atleti italiani in gara e programma di oggi 19 febbraio

I Giochi di Milano Cortina proseguono con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italia. C’è l’esordio dello sci alpinismo, con lo sprint femminile e maschile. Gli azzurri del curling si giocano un posto in semifinale. Spazio anche a combinata nordica, pattinaggio di figura e pattinaggio di velocità. Ecco tutti gli appuntamenti degli azzurri