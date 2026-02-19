Olimpiadi, atleti italiani in gara e programma di oggi 19 febbraio

Offerte Sky
Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 19 febbraio

Sport
©Ansa

I Giochi di Milano Cortina proseguono con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italia. C’è l’esordio dello sci alpinismo, con lo sprint femminile e maschile. Gli azzurri del curling si giocano un posto in semifinale. Spazio anche a combinata nordica, pattinaggio di figura e pattinaggio di velocità. Ecco tutti gli appuntamenti degli azzurri

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 (LO SPECIALE) proseguono, anche oggi 19 febbraio, con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italia. C’è l’esordio dello sci alpinismo, con lo sprint femminile e maschile. Gli azzurri del curling si giocano un posto in semifinale. Spazio anche a combinata nordica, pattinaggio di figura e pattinaggio di velocità. Ecco tutti gli appuntamenti di oggi degli azzurri.

Gli italiani in gara oggi 19 febbraio

Qui di seguito tutte le gare in cui oggi, 19 febbraio, sono coinvolti le atlete e gli atleti italiani.

Combinata nordica

  • Team sprint – Finale - Salto

Ore 10

  • Team sprint – Finale – Sci di fondo (Medaglia)

Ore 14

 

Con gli italiani Samuel Costa, Aaron Kostner

Curling

  • Torneo maschile - Preliminari

Italia vs Svizzera alle 09.05

Eventuali semifinali alle 19.05

 

Italia: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz

  • Torneo femminile - Preliminari

Gran Bretagna vs Italia alle 14.05

 

Italia: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli

Pattinaggio di figura

  • Singolo femminile – Finale (Medaglia)

Ore 19

 

Con l’italiana Lara Naki Gutmann

Pattinaggio di velocità su ghiaccio

  • 1500 m maschile – Finale (Medaglia)

Ore 16.30

 

Con l'italiano Daniele Di Stefano

Sci alpinismo

  • Sprint femminile - Qualificazioni

Batteria 1 alle 9.50

Batteria 2 alle 10

Batteria 3 alle 10.10

Eventuali semifinali alle 12.55

Eventuali finali alle 13.55

 

Con le italiane Alba De Silvestro, Giulia Murada

  • Sprint maschile - Qualificazioni

Batteria 1 alle 10.30

Batteria 2 alle 10.40

Batteria 3 alle 10.50

Eventuali semifinali alle 13.25

Eventuali finali alle 14.15

 

Con l’Italiano Michele Boscacci

