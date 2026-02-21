Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara oggi 21 febbraio

Sci di fondo, ski cross, ma anche biathlon e pattinaggio di velocità: la penultima giornata di questi Giochi olimpici è ricca di appuntamenti, con molti azzurri che hanno possibilità di andare a medaglia

Siamo arrivati alla penultima giornata di gare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, sabato 21 febbraio, vanno in scena alcune delle competizioni più attese della rassegna a cinque cerchi. Su tutte, la 50km mass start dello sci di fondo.

In pista anche l'azzurro Federico Pellegrino che ha già annunciato il ritiro dopo questi Giochi. È anche il giorno dello skicross maschile: l'Italia può sognare grazie a Simone Deromedis, Edoardo Zorzi e Federico Tomasoni. Ad Antholz-Anterselva la mass start femminile è l'ultima gara in carriera per Dorothea Wierer ed è una nuova occasione di medaglia sia per lei che per Lisa Vittozzi. Nel pattinaggio su pista lunga ci sono in programma entrambe le mass start, sia maschile che femminile con Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida al via.