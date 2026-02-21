Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara oggi 21 febbraio

Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 21 febbraio

Sport
Sci di fondo, ski cross, ma anche biathlon e pattinaggio di velocità: la penultima giornata di questi Giochi olimpici è ricca di appuntamenti, con molti azzurri che hanno possibilità di andare a medaglia

Siamo arrivati alla penultima giornata di gare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, sabato 21 febbraio, vanno in scena alcune delle competizioni più attese della rassegna a cinque cerchi. Su tutte, la 50km mass start dello sci di fondo.

In pista anche l'azzurro Federico Pellegrino che ha già annunciato il ritiro dopo questi Giochi. È anche il giorno dello skicross maschile: l'Italia può sognare grazie a Simone DeromedisEdoardo Zorzi e Federico Tomasoni. Ad Antholz-Anterselva la mass start femminile è l'ultima gara in carriera per Dorothea Wierer ed è una nuova occasione di medaglia sia per lei che per Lisa Vittozzi. Nel pattinaggio su pista lunga ci sono in programma entrambe le mass start, sia maschile che femminile con Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida al via.

Gli italiani in gara oggi 21 febbraio

Come detto, gli azzurri in gara oggi sono molti. Ecco le gare in programma e gli orari. 

  • 10:00 Bob: Bob a quattro uomini, manche 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea)
  • 11:57 Bob: Bob a quattro uomini, manche 2 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea)
  • 10:00 Sci acrobatico: Ski cross uomini, seeding (Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

eventuale finale alle 13:10

  • 11:00 Sci di fondo: Mass start 50km tecnica classica uomini (Elia Barp, Simone Daprà, Federico Pellegrino)
  • 13:30 Sci alpinismo: Staffetta mista, finale (Michele Boscacci, Alba De Silvestro)
  • 14:15 Biathlon: Mass start 12,5km donne (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)
  • 15:00 Pattinaggio di velocità: Mass start uomini, semifinali (Daniele Di Stefano, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello)

eventuale finale alle 16:40

  • 15:50 Pattinaggio di velocità: Mass start donne, semifinali (Francesca Lollobrigida)

eventuale finale alle 17:15

  • 19:00 Bob: Bob a due donne, manche 3 (Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti)
  • 21:05 Bob: Bob a due donne, manche 4 (ev. Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti)

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 27
