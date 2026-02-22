Olimpiadi, i risultati di oggi: attesa per sci di fondo e bob

I Giochi invernali si chiudono oggi con le ultime gare, tutte da medaglia: sci di fondo 50 km tecnica classica mass start donne, curling femminile, bob e hockey su ghiaccio maschile con la grande sfida Canada vs USA
Si chiudono le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Oggi, 22 febbraio, le ultime gare che assegnano medaglie: sci di fondo 50 km tecnica classica mass start donne, curling femminile, bob e hockey su ghiaccio maschile (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).
Il programma di oggi e i risultati
Ecco il programma odierno, diviso per sport e specialità, con i risultati aggiornati man mano.
Sci di fondo
50 km tecnica classica mass start donne, in corso
Per l’Italia: Anna Comarella
Sci acrobatico
Freeski halfpipe donne - Finale, ore 11.38
Curling
Partita per la medaglia d’oro - Donne
Svizzera vs Svezia, in corso
Bob
Bob a 4 uomini
Prova 4, ore 12.15 (medaglia)
Gli italiani: Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea (5° nella Prova 3)
Hockey su ghiaccio
Partita per la medaglia d’oro - Uomini
Canada vs USA, ore 14.10
