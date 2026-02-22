Olimpiadi, i risultati di oggi: attesa per sci di fondo e bob

Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: attesa per sci di fondo e bob

I Giochi invernali si chiudono oggi con le ultime gare, tutte da medaglia: sci di fondo 50 km tecnica classica mass start donne, curling femminile, bob e hockey su ghiaccio maschile con la grande sfida Canada vs USA

Si chiudono le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Oggi, 22 febbraio, le ultime gare che assegnano medaglie: sci di fondo 50 km tecnica classica mass start donne, curling femminile, bob e hockey su ghiaccio maschile (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Il programma di oggi e i risultati

Ecco il programma odierno, diviso per sport e specialità, con i risultati aggiornati man mano.

Sci di fondo

50 km tecnica classica mass start donne, in corso

 

Per l’Italia: Anna Comarella

Sci acrobatico

Freeski halfpipe donne - Finale, ore 11.38

Curling

Partita per la medaglia d’oro - Donne

Svizzera vs Svezia, in corso

Bob

Bob a 4 uomini

Prova 4, ore 12.15 (medaglia)

 

Gli italiani: Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea (5° nella Prova 3)

Hockey su ghiaccio

Partita per la medaglia d’oro - Uomini

Canada vs USA, ore 14.10

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 30
Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 30 medaglie superando il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali stabilito a Lillehammer nel 1994, quando furono 20

