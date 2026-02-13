Offerte Sky
Benoit Richaud, l'allenatore di pattinaggio che ai Giochi segue 16 atleti di 13 nazioni

Sport fotogallery
7 foto
©Getty

Tra i protagonisti della prima settimana delle Olimpiadi di Milano-Cortina c'è anche l'allenatore e coreografo francese, diventato un'icona del 'trasformismo' per le diverse giacche indossate nel corso del programma di gara. Lui ci scherza su: "Di solito vesto sempre di nero". Ma poi spiega: "Emotivamente non è semplice stare accanto a tutti questi atleti diversi"

