Dalla principessa Anna ad Alberto di Monaco: i reali alle Olimpiadi

Olimpiadi, dalla principessa Anna ad Alberto di Monaco: tutti i reali alle gare. FOTO
Molti membri delle famiglie reali sono arrivati in Italia per supportare gli atleti dei propri Paesi. Presente la principessa Anna, sorella di re Carlo d’Inghilterra che prima della partenza per Milano-Cortina ha anche pubblicato un video social con i suoi auguri personali agli atleti britannici. Poi Alberto di Monaco con la nipote, la principessa Alessandra di Hannover e il Granduca di Lussemburgo
- La principessa Anna d’Inghilterra è arrivata in Italia nel giorno della cerimonia di apertura dei Giochi, il 6 febbraio. In un post pubblicato sui social prima dell’inizio delle Olimpiadi, la sorella di Re Carlo ha voluto esprimere il suo sostegno a tutti gli atleti del team della Gran Bretagna. Tra le altre gare, la reale inglese ha assistito alla partita per la medaglia di bronzo del doppio misto di curling tra Gran Bretagna e Italia allo Stadio Olimpico di Cortina Curling.
- La principessa Anna ha anche consegnato le medaglie durante la cerimonia di premiazione dello Snowboard Big Air femminile. La secondogenita di Elisabetta II ha da sempre un forte legame con le Olimpiadi: ha infatti partecipato alla gara equestre di tre giorni delle Olimpiadi di Montreal del 1976 ed è presidente della British Olympic Association nonché membro del Comitato Olimpico Internazionale.
- A Milano c’è anche il principe Alberto II di Monaco che, tra le altre gare, ha assistito al pattinaggio di figura all'Arena di pattinaggio su ghiaccio. Il reale monegasco è un grande appassionato di bob e dal 1985 è membro del Comitato Olimpico Internazionale. Inoltre, dai Giochi olimpici invernali di Calgary 1988 a quelli di Salt Lake City 2002 ha preso parte alle Olimpiadi come componente dell'equipaggio della nazionale monegasca.
- Ad assistere alle esibizioni di pattinaggio artistico anche il Granduca di Lussemburgo Enrico. Dal 1998 è membro del Comitato olimpico.
- La sera del 6 febbraio, allo stadio San Siro di Milano per la cerimonia di apertura dei Giochi, seduti in tribuna c’erano molti membri delle famiglie reali: da sinistra il Granduca di Lussemburgo Enrico, Sir Timothy Laurence con la moglie la principessa Anna d’Inghilterra e il principe Alberto II di Monaco.
- La principessa Alessandra di Hannover, nipote di Alberto di Monaco, ha assistito alle esibizioni di pattinaggio di figura insieme al compagno Ben Sylvester Strautmann. Alessandra, classe 1999, è la quarta figlia della principessa Carolina di Monaco e terza di Ernesto Augusto, principe di Hannover ed è una pattinatrice.
- Il re Carlo XVI Gustavo di Svezia è in val di Fiemme per assistere alle gare di sci.
- A Milano anche il re Willem Alexander e la regina Maxima dei Paesi Bassi. Tra le altre gare, i reali olandesi hanno assistito alle partite di hockey e alle competizioni di pattinaggio di velocità.