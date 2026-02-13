Dalla principessa Anna ad Alberto di Monaco: i reali alle Olimpiadi

Molti membri delle famiglie reali sono arrivati in Italia per supportare gli atleti dei propri Paesi. Presente la principessa Anna, sorella di re Carlo d’Inghilterra che prima della partenza per Milano-Cortina ha anche pubblicato un video social con i suoi auguri personali agli atleti britannici. Poi Alberto di Monaco con la nipote, la principessa Alessandra di Hannover e il Granduca di Lussemburgo