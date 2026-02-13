Sarah Schleper e Lasse Gaxiola, madre e figlio alle stesse Olimpiadi

Lei 47 anni, lui 18: per la prima volta nella storia dei Giochi invernali madre e figlio gareggiano sulla stessa pista. Entrambi partecipano per il Messico dopo che Sarah Schleper, di origine statunitense, è stata naturalizzata messicana in seguito al matrimonio con Federico Gaxiola. "È un obiettivo che abbiamo perseguito per molti anni e abbiamo lottato fino alla fine per ottenere il posto, quindi riuscirci è stato un grande sollievo. Ma è stato anche travolgente", ha raccontato la sciatrice ascolta articolo

Madre e figlio in gara alle stesse Olimpiadi: un caso mai accaduto prima nella storia dei Giochi invernali. Sarah Schleper, classe 1979, è una sciatrice alla sua settima partecipazione olimpica. Suo figlio si chiama Lasse Gaxiola, ha 18 anni ed è anche lui una promessa dello sci. Entrambi sono in Italia, un Paese particolarmente caro a Schleper che sulle piste tricolore ha ottenuto i suoi migliori risultati: decima alle Olimpiadi di Torino 2006, settima ai Mondiali di Bormio 2005, oltre a due podi in Coppa del mondo sempre sulle nevi piemontesi del Sestriere, nel 2000 e nel 2004.

La storia di Sarah Schleper Nata in Colorado, Stati Uniti, il 19 febbraio 1979, la sciatrice Sarah Schleper ha gareggiato per molti anni con la bandiera a stelle e strisce. Naturalizzata messicana dopo il matrimonio con il coach Federico Gaxiola de la Lama, ora la 47enne scia per il Paese centroamericano. Schleper non corre uno slalom da oltre tre anni: preferisce concentrarsi su gigante, Super G e discesa libera. In queste Olimpiadi invernali lei è l'atleta più anziana in gara e la sua ultima apparizione in Coppa del Mondo è datata 2022, proprio a Cortina, dove si è qualificata 35/a in Super G. "Ho solo qualche capello grigio, tutto qui", ha risposto Schleper a chi le fa notare la sua età. "Penso di sciare ancora piuttosto bene considerando che non mi alleno tanto quanto gli atleti più giovani, ma è un grande onore aver partecipato a così tante Olimpiadi".