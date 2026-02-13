Sarah Schleper e Lasse Gaxiola, madre e figlio alle stesse Olimpiadi

Lei 47 anni, lui 18: per la prima volta nella storia dei Giochi invernali madre e figlio gareggiano sulla stessa pista. Entrambi partecipano per il Messico dopo che Sarah Schleper, di origine statunitense, è stata naturalizzata messicana in seguito al matrimonio con Federico Gaxiola. "È un obiettivo che abbiamo perseguito per molti anni e abbiamo lottato fino alla fine per ottenere il posto, quindi riuscirci è stato un grande sollievo. Ma è stato anche travolgente", ha raccontato la sciatrice
Madre e figlio in gara alle stesse Olimpiadi: un caso mai accaduto prima nella storia dei Giochi invernali. Sarah Schleper, classe 1979, è una sciatrice alla sua settima partecipazione olimpica. Suo figlio si chiama Lasse Gaxiola, ha 18 anni ed è anche lui una promessa dello sci. Entrambi sono in Italia, un Paese particolarmente caro a Schleper che sulle piste tricolore ha ottenuto i suoi migliori risultati: decima alle Olimpiadi di Torino 2006, settima ai Mondiali di Bormio 2005, oltre a due podi in Coppa del mondo sempre sulle nevi piemontesi del Sestriere, nel 2000 e nel 2004.
La storia di Sarah Schleper
Nata in Colorado, Stati Uniti, il 19 febbraio 1979, la sciatrice Sarah Schleper ha gareggiato per molti anni con la bandiera a stelle e strisce. Naturalizzata messicana dopo il matrimonio con il coach Federico Gaxiola de la Lama, ora la 47enne scia per il Paese centroamericano. Schleper non corre uno slalom da oltre tre anni: preferisce concentrarsi su gigante, Super G e discesa libera. In queste Olimpiadi invernali lei è l’atleta più anziana in gara e la sua ultima apparizione in Coppa del Mondo è datata 2022, proprio a Cortina, dove si è qualificata 35/a in Super G. "Ho solo qualche capello grigio, tutto qui", ha risposto Schleper a chi le fa notare la sua età. "Penso di sciare ancora piuttosto bene considerando che non mi alleno tanto quanto gli atleti più giovani, ma è un grande onore aver partecipato a così tante Olimpiadi".
A Cortina con il figlio
Non si sa ancora se queste saranno le sue ultime Olimpiadi, la sciatrice non si sbilancia in merito. Sicuramente Milano-Cortina 2026 è un’Olimpiade speciale proprio perché condivisa con il figlio Lasse Gaxiola. Lo stesso ragazzo, oggi 18enne, che veniva portato in braccio sulle piste dalla mamma alla fine delle sue gare. "È un obiettivo che abbiamo perseguito per molti anni e abbiamo lottato fino alla fine per ottenere il posto, quindi riuscirci alla fine è stato un grande sollievo. Ma è stato anche travolgente", ha raccontato Sarah Schleper. Un episodio che ha un unico precedente nei Giochi estivi con la tiratrice georgiana Nino Salukvadze che trent’anni dopo il suo esordio sparò in tandem col figlio Tsotne Machavariani.
