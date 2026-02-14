Olimpiadi invernali 2026, Moioli bronzo in snowboard: 18 medaglie per l'Italia. LIVE
Ottavo giorno dei Giochi di Milano Cortina. Michela Moioli conquista la medaglia di bronzo nello snowboard cross. Ora l'Italia è a quota 18 medaglie. Pattinaggio di figura maschile: a sorpresa il fuoriclasse statunitense Ilia Malinin è fuori dal podio, ottavo classificato
Ottavo giorno di gare nel programma delle Olimpiadi invernali (IL MEDAGLIERE DI MILANO CORTINA - FOTO).
Michela Moioli conquista la medaglia di bronzo nello snowboard cross. Occhi puntati sul pattinaggio di velocità e sul pattinaggio di figura maschile che assegnano medaglie.
L’Italia del curling maschile formata da Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) si aggiudica la seconda vittoria a squadre ai Giochi. Gli azzurri hanno superato la Gran Bretagna, favorita del torneo, 9-7 dopo l'esordio positivo contro la Svezia. Carollo settimo nella 10km di sci di fondo.Ieri intanto Francesca Lollobrigida ha conquistato la seconda medaglia d'oro di queste Olimpiadi vincendo anche i 5000 metri del pattinaggio di velocità. Primo gradino del podio anche per Federica Brignone nel SuperG, medaglia d'argento per Arianna Fontana nella finale dei 500 metri dello short track e bronzo per gli azzurri nello slittino nella prova a squadre.
Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 14 febbraio
IGiochi di Milano Cortina proseguono con diverse competizioni in cui sono protagonisti gli azzurri e le azzurre. Oggi occhi puntati soprattutto su sci acrobatico, sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon, pattinaggio di velocità, skeleton e short track che assegnano medaglie. Ecco tutti gli appuntamenti
Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 18
I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 febbraio e l'accensione dei bracieri - si chiuderanno il 22 febbraio. Gli Azzurri puntano a un obiettivo storico: battere il record dei sette ori vinti nel 1994 a Lillehammer. Sono più di 3.500 gli atleti provenienti da 93 Paesi che si contendono le 195 medaglie in 16 discipline olimpiche e sei sport paralimpici, con la novità del debutto dello sci alpinismo