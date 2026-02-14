Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi invernali 2026, Moioli bronzo in snowboard: 18 medaglie per l'Italia. LIVE

live Sport
©Ansa

Ottavo giorno dei Giochi di Milano Cortina. Michela Moioli conquista la medaglia di bronzo nello snowboard cross. Ora l'Italia è a quota 18 medaglie. Pattinaggio di figura maschile: a sorpresa il fuoriclasse statunitense Ilia Malinin è fuori dal podio, ottavo classificato

in evidenza

Ottavo giorno di gare nel programma delle Olimpiadi invernali (IL MEDAGLIERE DI MILANO CORTINA - FOTO). 

Michela Moioli conquista la medaglia di bronzo nello snowboard cross. Occhi puntati sul pattinaggio di velocità e sul pattinaggio di figura maschile che assegnano medaglie.

L’Italia del curling maschile formata da Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) si aggiudica la seconda vittoria a squadre ai Giochi. Gli azzurri hanno superato la Gran Bretagna, favorita del torneo, 9-7 dopo l'esordio positivo contro la Svezia. Carollo settimo nella 10km di sci di fondo.Ieri intanto Francesca Lollobrigida ha conquistato la seconda medaglia d'oro di queste Olimpiadi vincendo anche i 5000 metri del pattinaggio di velocità. Primo gradino del podio anche per Federica Brignone nel SuperG, medaglia d'argento per Arianna Fontana nella finale dei 500 metri dello short track e bronzo per gli azzurri nello slittino nella prova a squadre. 

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 14 febbraio

IGiochi di Milano Cortina proseguono con diverse competizioni in cui sono protagonisti gli azzurri e le azzurre. Oggi occhi puntati soprattutto su sci acrobatico, sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon, pattinaggio di velocità, skeleton e short track che assegnano medaglie. Ecco tutti gli appuntamenti

Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara oggi 14 febbraio

Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara oggi 14 febbraio

Vai al contenuto

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 18

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 febbraio e l'accensione dei bracieri - si chiuderanno il 22 febbraio. Gli Azzurri puntano a un obiettivo storico: battere il record dei sette ori vinti nel 1994 a Lillehammer. Sono più di 3.500 gli atleti provenienti da 93 Paesi che si contendono le 195 medaglie in 16 discipline olimpiche e sei sport paralimpici, con la novità del debutto dello sci alpinismo

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 18

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 18

Vai al contenuto

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara oggi 14 febbraio

Sport

I Giochi di Milano Cortina proseguono con diverse competizioni in cui sono protagonisti gli...

Snowboard, Moioli bronzo. Pattinaggio, Malinin fuori dal podio

Sport

Secondo venerdì ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Michela Moioli è medaglia di...

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 18

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: bronzo snowboard di Moioli

Sport

L'italiana ha conquistato la prima medaglia azzurra della giornata nello snowboard cross. Niente...

Olimpiadi, si rafforza collaborazione su sicurezza tra Italia e Qatar

Sport

Roma e Doa consolidano la cooperazione: il ministro dell’Interno qatarino ha visitato a Milano i...

Sport: I più letti