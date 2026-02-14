Ottavo giorno di gare nel programma delle Olimpiadi invernali (IL MEDAGLIERE DI MILANO CORTINA - FOTO).

Michela Moioli conquista la medaglia di bronzo nello snowboard cross. Occhi puntati sul pattinaggio di velocità e sul pattinaggio di figura maschile che assegnano medaglie.

L’Italia del curling maschile formata da Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) si aggiudica la seconda vittoria a squadre ai Giochi. Gli azzurri hanno superato la Gran Bretagna, favorita del torneo, 9-7 dopo l'esordio positivo contro la Svezia. Carollo settimo nella 10km di sci di fondo.Ieri intanto Francesca Lollobrigida ha conquistato la seconda medaglia d'oro di queste Olimpiadi vincendo anche i 5000 metri del pattinaggio di velocità. Primo gradino del podio anche per Federica Brignone nel SuperG, medaglia d'argento per Arianna Fontana nella finale dei 500 metri dello short track e bronzo per gli azzurri nello slittino nella prova a squadre.

Gli approfondimenti:

