Continuano le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA - IL MEDAGLIERE). Tanti gli atleti e le atlete dell'Italia in gara anche oggi, 14 febbraio. Tra gli sport protagonisti della giornata ci sono biathlon, pattinaggio di velocità, short track, sci acrobatico, sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci. Nel curling le azzurre sono state battute 8-7 dalla Cina: per la squadra italiana, che stasera affronta la Svezia, è la terza sconfitta al Palaghiaccio di Cortina D'Ampezzo. Spazio anche all'hockey.
Il programma di oggi e i risultati
Ecco i momenti principali del programma di oggi 14 febbraio, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che si concludono le gare.
Biathlon
- Sprint femminile – Finale alle 14.45 (Medaglia)
Curling
- Torneo femminile - Preliminari
Italia – Cina 7-8
Italia – Svezia alle 19.05
Freestyle
- Gobbe in parallelo femminile - Finale (Medaglia)
- Australia (Jakara Anthony)
- Usa (Jaelin Kauf)
- Usa (Elizabeth Lemley)
L'italiana Manuela Passaretta è uscita ai sedicesimi di finale
Hockey su ghiaccio
- Torneo maschile – Preliminari
Finlandia – Italia alle 16.40
Pattinaggio di velocità su ghiaccio
- Inseguimento a squadre femminile - Quarti di finale alle 16
- 500 m maschile – Finale alle 17 (Medaglia)
Salto con gli sci
- Trampolino lungo individuale maschile - Finale (Medaglia)
Gara 1 alle 18.45
Gara 2 alle 19.57
Sci alpino
- Slalom gigante maschile - Finale (Medaglia)
Gara 2 alle 13.30
Gara 1
- Brasile (L. Pinheiro Braathen)
- Svizzera (M. Odermatt)
- Svizzera (L. Meillard)
Sci di fondo
- Staffetta femminile 4×7,5 km – Finale in corso (Medaglia)
Short track
- 1500 m maschile (Medaglia)
Quarti dalle 20.15
Semifinali dalle 21.49
Finali dalle 22.35
- 1000 m femminile
Qualificazioni dalle 21.01
- 3000 m staffetta femminile
Semifinali dalle 22.05
Skeleton
Skeleton femminile - Finali dalle 18 (Medaglia)
