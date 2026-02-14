Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi Milano Cortina, i risultati di oggi: terza sconfitta per le azzurre del curling

Sport
©Getty

Continuano i Giochi invernali, con tanti atleti e atlete dell'Italia in gara. Tra gli sport protagonisti della giornata ci sono biathlon, pattinaggio di velocità, short track, sci acrobatico, sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci. Nel curling le azzurre sono state battute 8-7 dalla Cina: per la squadra italiana, che stasera affronta la Svezia, è la terza sconfitta al Palaghiaccio di Cortina D'Ampezzo. Spazio anche all'hockey

ascolta articolo

Continuano le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA - IL MEDAGLIERE). Tanti gli atleti e le atlete dell'Italia in gara anche oggi, 14 febbraio. Tra gli sport protagonisti della giornata ci sono biathlon, pattinaggio di velocità, short track, sci acrobatico, sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci. Nel curling le azzurre sono state battute 8-7 dalla Cina: per la squadra italiana, che stasera affronta la Svezia, è la terza sconfitta al Palaghiaccio di Cortina D'Ampezzo. Spazio anche all'hockey.

Il programma di oggi e i risultati

Ecco i momenti principali del programma di oggi 14 febbraio, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che si concludono le gare.

Biathlon

  • Sprint femminile – Finale alle 14.45 (Medaglia)

Curling

  • Torneo femminile - Preliminari

Italia – Cina 7-8

Italia – Svezia alle 19.05

Freestyle

  • Gobbe in parallelo femminile - Finale (Medaglia)
  1. Australia (Jakara Anthony)
  2. Usa (Jaelin Kauf)
  3. Usa (Elizabeth Lemley)

L'italiana Manuela Passaretta è uscita ai sedicesimi di finale

Hockey su ghiaccio

  • Torneo maschile – Preliminari

Finlandia – Italia alle 16.40

Pattinaggio di velocità su ghiaccio

  • Inseguimento a squadre femminile - Quarti di finale alle 16
  • 500 m maschile – Finale alle 17 (Medaglia)

Salto con gli sci

  • Trampolino lungo individuale maschile - Finale (Medaglia)

Gara 1 alle 18.45

Gara 2 alle 19.57

Sci alpino

  • Slalom gigante maschile - Finale (Medaglia)

Gara 2 alle 13.30

Gara 1

  1. Brasile (L. Pinheiro Braathen)
  2. Svizzera (M. Odermatt)
  3. Svizzera (L. Meillard)

Sci di fondo

  • Staffetta femminile 4×7,5 km – Finale in corso (Medaglia)

Short track

  • 1500 m maschile (Medaglia)

Quarti dalle 20.15

Semifinali dalle 21.49

Finali dalle 22.35

  • 1000 m femminile

Qualificazioni dalle 21.01

  • 3000 m staffetta femminile

Semifinali dalle 22.05

Skeleton

Skeleton femminile - Finali dalle 18 (Medaglia)

Vedi anche

Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara oggi 14 febbraio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Ansa

1/19
Sport

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 18 medaglie. Il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali è di 20, stabilito a Lillehammer nel 1994

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Olimpiadi invernali 2026, Moioli bronzo: 18 medaglie per Italia. LIVE

live Sport

Ottavo giorno dei Giochi di Milano Cortina. Michela Moioli conquista la medaglia di bronzo...

Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara oggi 14 febbraio

Sport

I Giochi di Milano Cortina proseguono con diverse competizioni in cui sono protagonisti gli...

Snowboard, Moioli bronzo. Pattinaggio, Malinin fuori dal podio

Sport

Secondo venerdì ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Michela Moioli è medaglia di...

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 18

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: bronzo snowboard di Moioli

Sport

L'italiana ha conquistato la prima medaglia azzurra della giornata nello snowboard cross. Niente...

Sport: I più letti