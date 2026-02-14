Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 14 febbraio

Sport
©Getty

I Giochi di Milano Cortina proseguono con diverse competizioni in cui sono protagonisti gli azzurri e le azzurre. Oggi occhi puntati soprattutto su sci acrobatico, sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon, pattinaggio di velocità, skeleton e short track che assegnano medaglie. Ecco tutti gli appuntamenti

ascolta articolo

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 proseguono, anche oggi 14 febbraio, con diverse gare in cui sono protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italia. Occhi puntati soprattutto su sci acrobatico, sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon, pattinaggio di velocità, skeleton e short track che assegnano medaglie. Spazio anche a curling e hockey su ghiaccio.

Gli italiani in gara oggi 14 febbraio

Qui di seguito tutte le gare in cui oggi, 14 febbraio, sono coinvolti le atlete e gli atleti italiani:

Curling

Girone donne Sessione 4 ore 9.05

  • Italia vs Cina

 

Girone donne Sessione 5 ore 19.05

  • Italia vs Svezia

 

Le italiane: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis e Giulia Zardini Lacedelli

Sci alpino

Slalom gigante uomini

  • Manche 1 ore 10
  • Manche 2 ore 13.30 (medaglia)

 

Gli italiani: Alex Vinatzer, Luca de Aliprandini, Tobias Kastlunger e Giovanni Franzoni

Sci acrobatico

Parallelo gobbe

  • Sedicesimi di finale ore 10.30
  • Eventuali ottavi di finale ore 11
  • Eventuali quarti di finale ore 11.20
  • Eventuali semifinali ore 11.35
  • Eventuale finale ore 11.46 (medaglia)

 

Per l’Italia: Manuela Passaretta

 

Freestyle Big Air donne

  • Qualificazioni ore 19.30

 

Le italiane: Maria Gasslitter e Flora Tabanelli

Sci di fondo

  • Staffetta 4x7,5 donne ore 12.00 (medaglia)

 

Le italiane: Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Martina Di Centa e Caterina Ganz

Biathlon

  • Sprint 7,5 km donne ore 14.45 (medaglia)

 

Le italiane: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara e Hannah Auchentaller

Hockey su ghiaccio

Uomini turno preliminare ore 16.40

  • Finlandia vs Italia

 

Gli italiani: Matthew James Bradley, Damian Clara, Tommaso De Luca, Dylan Damian Di Perna, Gregory Di Tomaso, Cristiano Digiacinto, Davide Fadani, Luca Frigo, Mats Mikael Frycklund, Dustin James Gazley, Daniel Glira, Diego Kostner, Thomas William Larkin, Daniel Thomas Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Franc Petan, Phil Pietroniro, Tommy Purdeller, Nicholas Samuel Saracino, Jason Thomas Alexander Seed, Alessandro Segafredo, Alex Trivellato, Gianluca Vallini, Luca Elia Zanatta e Marco Zanetti

Pattinaggio di velocità

  • 500m uomini ore 17 (medaglia)

 

Per l’Italia: Jeffrey Rosanelli

Salto con gli sci

Individuale LH uomini

  • Turno di prova ore 17.30
  • 1° turno ore 18.45
  • Eventuale finale ore 19.57 (medaglia)

 

Gli italiani: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon e Alex Insam

Skeleton

Skeleton femminile

  • Batteria 3 ore 18
  • Batteria 4 ore 19.35 (medaglia)

 

Le italiane: Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio

Short track

1500m uomini

  • Quarti di finale ore 20.15
  • Semifinali ore 21.49
  • Finale B ore 22.35
  • Finale A ore 22.42 (medaglia)

 

Gli italiani: Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser

 

1000m donne

  • Batterie ore 21.01

 

Le italiane: Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Fontana

 

Staffetta 3000m donne

  • Semifinali ore 22.05
Atleti e atlete italiani

