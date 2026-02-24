Offerte Sky
Mondo

Dall'Ucraina a Milano: Marianna, Pollina e la forza di ricominciare

Giulia Mengolini

Marianna, insegnante 33enne di Cernivci, il 24 febbraio 2022 vide la sua vita stravolta. Preparò una valigia e fuggì in Italia con la sua bimba di tre anni. Dopo mesi difficilissimi, grazie al progetto #MilanoAiutaUcraina ha imparato l'italiano e trovato lavoro in un hotel. Oggi entrambe sono completamente integrate, e non pensano più a un ritorno a casa. "Ricominciare di nuovo sarebbe uno stress enorme. A mia figlia ricordo che è fortunata: nel nostro Paese migliaia di bambini non vanno a scuola". L'intervista

