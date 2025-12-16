Pasta, Italia leader in Europa per produzione, esportazione e consumo

Ancora più radicato è il legame con la pasta in Grecia. Secondo l’UN.A.F.P.A., il Paese è secondo nell’Unione europea per consumo pro-capite con 12,2 chili annui, superato solo dall’Italia e davanti alla Germania. A livello mondiale occupa la quarta posizione, dietro anche a Tunisia e Venezuela. Nel 2024 il consumo complessivo europeo ha oltrepassato per la prima volta la soglia dei 4 milioni di tonnellate. Sul piano produttivo, la Grecia ha confermato nel 2024 il quarto posto in Europa con 185 mila tonnellate, pari a poco più del 3% del totale Ue. Il prezzo medio europeo della pasta è salito a 1,50 euro al chilo, riflettendo le pressioni inflazionistiche. Le importazioni coprono una quota minima del fabbisogno interno e circa metà della produzione nazionale viene venduta all’estero. Parallelamente, il settore investe sempre più in innovazione, con linee integrali, biologiche, proteiche, gluten free e prodotti premium. Tuttavia, non mancano criticità: il crollo del prezzo del grano duro nel 2025 non si è tradotto in ribassi sugli scaffali, alimentando polemiche e accuse di rincari ingiustificati da parte dei consumatori.

Per approfondire: Dazi sulla pasta, i pastifici italiani preparano azioni legali. Ue pronta a intervenire