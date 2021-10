Secondo Unione Italiana Food il consumo dell’alimento simbolo del made in Italy è aumentato di quasi il doppio, passando da 9 a circa 17 milioni di tonnellate annue. Il Belpaese resta un riferimento per produzione ed export. In occasione della giornata dedicata a spaghetti&co. organizzata anche un’iniziativa benefica in favore della Caritas