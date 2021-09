Pasta con zucchine e gamberetti, la ricetta del primo piatto

La pasta con zucchine e gamberetti sfutta tutte le potenzialità di un duo di ingredienti imbattibile che in pochissimo tempo è entrato nel cuore di tutti gli italiani, diventando un grande classico della nostra cucina. Il perché è ben chiaro e spiegato, visto l’abbinamento imbattibile in grado, più di tutti, di portare in tavola e risvegliare nel palato dei commensali tutti i sapori e le sensazioni nate dall’unione tra mare e terra, nella loro essenza più dolce e delicata.

Semplice e veloce da preparare (richiede circa mezz’ora per la sua realizzazione e cottura), la ricetta classica del primo piatto con zucchine e gamberetti può essere realizzata utilizzando il formato di pasta secca preferito, per un risultato sempre gustoso e stuzzicante , oltre che molto sano e saziante visto l’alto potere rimpinzante delle zucchine e del pesce. Grazie ai suoi sapori decisi, ma regali, la pasta con zucchine e gamberetti sarà l’ alternativa perfetta per far sciogliere anche i palati più esigenti. Ecco la ricetta originale del primo piatto classico italiano.

Gli ingredienti per la pasta con zucchine e gamberetti

approfondimento

Pasta con fagiolini e pomodorini, la ricetta del primo piatto

Gli ingredienti che elenchiamo qui sotto, per realizzare la pasta con zucchine e gamberetti, sono da intendersi come dosi per 4 persone:

400 g di pasta

24 code di gamberi

2 zucchine

20 g di burro

1 spicchio d’aglio

1 bicchierino di liquore Brandy

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Prezzemolo q.b.

Come realizzare la pasta con zucchine e gamberetti

Il procedimento per realizzare una saporita pasta con zucchine e gamberetti è molto semplice e veloce, adatto anche a tutti coloro che hanno poco tempo da dedicare alla cucina, ma non intendono rinunciare a piatti ricchi di gusto. Occorrerà circa un quarto d’ora per la pulizia delle verdure e del pesce e altrettanti minuti durante i quali realizzare il condimento e cuocere la pasta. Il primo passaggio per realizzare la pasta con zucchine e gamberetti consiste nel pulire le verdure che vanno tagliate a metà seguendo il lato più lungo, poi in piccole fettine. Nel frattempo, in una casseruola, sciolgliere il burro insieme a un filo di olio EVO e andare a scottare leggermente i gamberetti già in precedenza ripuliti di testa, zampe, coda, carapace e intestino. Sfumare il tutto con un bicchierino di Brandy, poi trasferire su un piatto avendo cura di non gettare immediatamente il fondo cottura che servirà in seguito. Nello stesso tegame si andrà infatti ad aggiungere uno spicchio d’aglio per farlo rosolare insieme alle zucchine. Salare e pepare q.b. a seconda del proprio gusto. In una pentola da cucina abbastanza capiente, bollire dell’acqua salata e cuocervi la pasta. Scolare ancora al dente e trasferire nella casseruola insieme alle zucchine. Unire al condimento anche i gamberetti e continuare a saltare ed amalgamare fino a quando tutto il sughetto si sarà ben distribuito. Ora realizzare le porzioni di pasta da servire nei piatti e condire con una spolverata di prezzemolo in superficie.