Pasta con fagiolini e pomodorini, la ricetta del primo piatto

Il sapore fresco della verdura e il gusto irresistibile delle specialità del mediterraneo si fondono nella ricetta della pasta con i pomodorini e i fagiolini, primo piatto allegro e colorato , in grado di mettere d'accordo proprio tutti, anche i più piccoli che di solito sono pigri e non amano accompagnare i secondi con un contorno verde. Si tratta di un piatto velocissimo, tipico della cucina estiva : richiede infatti pochissimo tempo tra preparazione e cottura e la ricetta classica può essere modificata in base al proprio gusto con qualche tocco personale.

La pasta condita con i fagiolini e i pomodorini è un piatto completo dall'elevato valore nutrizionale. I fagiolini, pur provenendo dalla pianta del fagiolo, vengono impiegati in cucina come verdura : contengono minerali, fibre, ferro, potassio e un mix di vitamine A, K e C. I pomodori, invece, contribuiscono al corretto equilibrio di vitamine C e K potassio, fosforo e folati ma la caratteristica nutrizionale più importante è collegata alle proprietà antiossidanti che ne fanno un alleato essenziale per il benessere della pelle e dell'intero organismo nel combattere l'invecchiamento cellulare.

Ricetta e preparazione della pasta con fagiolini e pomodorini per 4 persone

300 gr di pasta grande (anche integrale)



200 gr di pomodorini tipo ciliegino

200 gr di fagiolini freschi

100 gr di mollica di pane

5-6 filetti d'acciuga sott'olio

1 ciuffo di basilico fresco

olio d'oliva extravergine

1 spicchio d'aglio

sale, pepe e peperoncino qb

Pulire, lavare e lessare i fagiolini in acqua bollente per circa venti minuti. Nel frattempo, sbriciolare la mollica di pane e renderla più fine nel frullatore insieme alle foglie di basilico. Il risultato verrà ripassato in una padella antiaderente insieme ad un filo d'olio per qualche minuto finché non diventerà colorito. Intanto, avrete messo a bollire l'acqua per la pasta che sceglierete in base al vostro gusto. Consigliamo una tipologia rigata ed integrale, una varietà dietetica e che esalta il sapore della verdura.

In una padella a parte, scaldate dell'olio con l'aglio e i pomodorini tagliati a pezzettoni; aggiungete le acciughe e fatele saltare insieme. Dopo circa cinque minuti, aggiungete i fagiolini scaldati, ridotti in pezzi più piccoli e lasciate insaporire il tutto col coperchio a fiamma moderata per una decina di minuti. Solo alla fine, aggiungete al sugo la mollica di pane preparata in precedenza. Scolate la pasta e insaporite tutto nella padella del condimento rigirando l'insieme sul fuoco alto per trenta secondi. Servite caldo guarnendo il piatto con abbondanti foglie di basilico fresco.