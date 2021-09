Pasta con burrata e pomodorini, la ricetta del primo piatto

Ingredienti per la pasta con burrata e pomodorini (dosi per 4 persone)

400 g di pasta a piacere

200 g di burrata

300 g di pomodorini varietà Ciliegino o San Marzano

Foglie di basilico

2 spicchi di aglio

Origano q.b.

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Come preparare la pasta con burrata e pomodorini

approfondimento

Pasta con carciofi, 3 ricette gustose da provare

La realizzazione della pasta con burrata e pomodorini parte innanzitutto dalla pulizia di questi ultimi. Dopo aver lavato l’ortaggio, tagliarlo in quattro parti. In un tegame preparare tutto l’occorrente per un soffritto: versare quindi un filo di Olio EVO e aggiungere due spicchi d’aglio. Lasciare rosolare e insaporire per alcuni minuti, poi incorporare i pomodorini tagliati che proseguiranno la loro cottura per una decina di minuti, a fiamma moderata e aggiungendovi di volta in volta qualche cucchiaio d’acqua. Una volta pronti, togliere l’aglio e aggiungere le foglie di basilico per un tocco di sapore e profumo al sughetto di pomodorini. In contemporanea, in una pentola, portare ad ebollizione l’acqua, poi salarla e immergervi la pasta. A cottura ultimata, scolare e versare nel tegame con il sugo già realizzato. Aggiungere un filo di olio a crudo e mescolare bene per far amalgamare la pasta con il suo condimento. Ma non è finita qui! Per la preparazione finale del piatto, dividere la pasta e il condimento nelle giuste porzioni, poi aggiungervi in superficie la burrata. Completare con una spolverata di origano e qualche altra fogliolina di basilico. Poi servire.