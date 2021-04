Spaghetti alla bottarga, la ricetta originale del primo piatto

Cos'è la bottarga

approfondimento

La parola bottarga è di origine araba e deriva dalla parola butarik che significa “conservare in salamoia”. La bottarga è una specialità culinaria che si può trovare in alcuni paesi del Mediterraneo, tra cui Italia, Turchia, Grecia, Portogallo, Algeria o Tunisia. In Asia, i giapponesi la adorano e la conoscono come karasumi.

Per chi non lo sapesse, la bottarga altro non è che uova di pesce stagionate e sotto sale. Le uova di pesce sono le gonadi femminili di alcune specie di animali acquatici commestibili.