Pasta alla norma, la ricetta originale siciliana

Quando siete alla ricerca di un primo piatto saporito, facile da preparare e dal profumo mediterraneo, non potete non provare a cimentarvi nella pasta alla norma.

Procedimento

approfondimento

Tagliare la melanzana a dadini di circa 1 cm. In una padella friggere in abbondante olio bollente la melanzana tagliata. Tenere da parte.

Far soffriggere in una pentola lo spicchio di aglio con un po’ di olio d’oliva. Aggiungere la salsa di pomodoro, mezzo cucchiaino di sale e far restringere a fuoco lento per circa 30’. Tenere da parte.

In abbondante acqua salata, lessare la pasta e scolarla al dente. Versare nuovamente nella pentola, spolverare con la ricotta e mescolare rapidamente.

Aggiungere la salsa di pomodoro, le melanzane e il pepe e mescolare ancora

una volta. Distribuire nei piatti guarnendo con foglie di basilico.

Il trucco in più: se non avete a disposizione la ricotta infornata tipica messinese o il caciocavallo siciliano, potete utilizzare anche della ricotta salata.