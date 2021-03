Pasta cacio e pepe, la ricetta romana originale

Pasta cacio e pepe, preparazione

approfondimento

Mettete l'acqua a bollire con un po' di sale. Visto che dovrete mettere pepe e pecorino state un po' indietro con il sale per non ritrovarvi un piatto troppo sapido. Intanto che cuocete la pasta, prendete il pecorino, grattugiatelo e lasciatelo da parte. Per creare la cremina gustosa tipica di questa ricetta dovrete utilizzare l'acqua di cottura. L’amido rilasciato dalla pasta, infatti, ostacolerà la tendenza delle proteine di coagulare al contatto con il calore e riuscirete ad ottenere una cremina densa e omogenea. Potete farlo in due modi: scolate la pasta in padella con qualche mestolo di acqua di cottura, mantecatela con il pecorino e saltatela finché non otterrete la cremosità perfetta. In alternativa potete frullare il formaggio con l’acqua. Basterà versare un paio di mestoli alla volta in modo da riuscire a controllare la consistenza. Ora dovete solo aggiungere abbondante pepe nero e poi servire.