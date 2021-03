Pasta all'amatriciana, ricetta del piatto tipico della cucina italiana

L’amatriciana è un condimento per la pasta che prende il nome da Amatrice, cittadina in provincia di Rieti. Gli ingredienti principali sono: guanciale, formaggio pecorino e pomodoro. Si tratta di un piatto celebre della tradizione italiana e romana in particolare, tanto che agli “ingredienti degli spaghetti all’amatriciana e città di Amatrice”, il 29 agosto 2008 è stato dedicato un francobollo, policromo e dentellato, emesso dalla Repubblica italiana. Dal 6 marzo 2020, inoltre, è ufficialmente riconosciuta come Specialità tradizionale garantita dell'Unione europea. Ma vediamo come preparare la pasta all'amatriciana secondo la tradizione. Per quanto riguarda il formato di pasta, la ricetta di Amatrice prevede gli spaghetti e non i bucatini.