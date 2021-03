Patate al forno croccanti, la ricetta del contorno gustoso

Uno dei contorni più gustosi e versatili, perfetto sia con la carne che con il pesce. Vediamo come prepararle e alcuni consigli Condividi:

Le patate al forno croccanti sono un contorno adatto a molti piatti, ma in particolar modo a quelli di carne, come gli arrosti. Si tratta di un piatto davvero semplice, ma si può anche facilmente sbagliare e trasformare le patate croccanti in patate insipide e molli. Ecco allora alcuni consigli e la ricetta per preparare delle perfette patate al forno croccanti.

Patate al forno croccanti, i consigli approfondimento Sughi per gnocchi di patate, 5 ricette da provare Prima di tutto attenzione alle patate scelte: le migliori sono quelle a pasta gialla perché meno farinose e quindi meno propense a sgretolarsi. Meglio sbucciarle poco prima della cottura in modo tale che non perdano gli amidi. Altro dettaglio importante, ricordatevi di tagliare le patate in forme uguali così da renderle tutti simili nella forma e nella grandezza: in questo modo si avrà una cottura uniforme. Infine, ricordatevi di mettere le patate in forno già caldo e di non mescolarle per i primi 10 minuti di cottura. Patate al forno croccanti, ingredienti Ecco il necessario per quattro persone: 600 gr di patate

4 cucchiai di olio extravergine

2 spicchi d’aglio

rosmarino

sale

pepe nero