Sughi per gnocchi di patate, 5 ricette da provare

Esistono molte ricette di sughi per gnocchi , alcune davvero molto veloci. Gli gnocchi sono un grande classico del pranzo della domenica, ma anche un primo veloce da preparare. Si tratta di un piatto molto versatile in cui il vero protagonista è il sugo : si possono abbinare ad un tradizionale ragù, al pesto o persino al salmone. Vediamo allora cinque ricette perfette da preparare con gli gnocchi di patate.

Ingredienti per quattro persone: 300 g di funghi champignon, 2 salsicce, 1 spicchio di aglio, 200 g di piselli, 200 g di prosciutto cotto, 200 ml di panna da cucina, 1 ciuffo di prezzemolo, q.b formaggio grattugiato, olio e sale. Preparazione: pulite i funghi poi fate rosolare la salsiccia a pezzettini in una padella con dell’olio e lo spicchio di aglio. Unite i funghi, i piselli e il prosciutto cotto. Ora versate gli gnocchi nella padella, aggiungete la panna e un mestolino di acqua di cottura degli gnocchi. Aggiungete un po' di formaggio grattugiato e servite. Se lo gradite aggiungete anche un pizzico di prezzemolo al piatto.

Ingredienti per quattro persone: salsa di pomodoro, carota, cipolla, sedano, manzo, vino rosso e foglie di basilico. Preparazione: tritate la carota, il sedano e la cipolla e fateli soffriggere in padella con l'olio, fino a che la cipolla non sarà dorata. Unite ora la carne macinata e il prezzemolo e fate cuocere a fiamma alta per circa dieci minuti. Innaffiate con un po' di vino rosso e fatelo evaporare, poi aggiungete la salsa di pomodoro. Ora dovete lasciar cuocere lentamente e a fuoco basso per almeno 40 minuti. Quando il sugo sarà pronto aggiungete sale e pepe e togliete dal fuoco.

Pesto

Ingredienti per quattro persone: 40 g di basilico, 1 cucchiaio di pinoli, 1 pizzico di sale, 1 cucchiaino di olio evo, 1,5 cucchiai di pecorino, 4 cucchiai di parmigiano. Preparazione: lavate il basilico, asciugatelo e collocatelo in un mixer con tutti gli altri ingredienti. Aggiungete l'olio a filo e frullate. Se volete preparare il pesto senza mixer, usate mortaio e pestello come vuole la tradizione.

Salmone

Ingredienti per quattro persone: 100 g di salmone affumicato, 3 cipollotti freschi, 3 cucchiai di olio evo, 50 ml di vino bianco, 200 ml di panna da cucina, 1 pizzico di peperoncino. Preparazione: tritate i cipollotti e fateli soffriggere in una padella in cui avete precedentemente versato l'olio. Aggiungete il salmone e dopo poco versate il vino bianco e fatelo sfumare. Unite la panna e fate cuocere per 5 minuti, aggiungendo poi un pizzico di peperoncino. Ora unite gli gnocchi e servite.

Speck e fonduta di parmigiano

Ingredienti per quattro persone: 150 g di speck, 30 g di burro, 200 g di parmigiano reggiano, 180 g di panna fresca liquida. Preparazione: in un pentolino versate il parmigiano e la panna e asciate sciogliere a fiamma media mescolando con la frusta. Ora tagliate lo speck a listarelle, sciogliete il burro in una padella e poi unite lo speck. Cuocete a fuoco medio alto e versateci dentro gli gnocchi. Intanto versate un mestolo di fonduta in un piatto: aggiungete gli gnocchi, aromatizzate con qualche aghetto di rosmarino e servite.