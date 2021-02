Besciamella fatta in casa, la ricetta per prepararla in 10 minuti

Si tratta di una salsa fondamentale da avere in cucina, necessaria per arricchire piatti come lasagne e pasta al forno. Ecco come prepararla velocemente a casa

La besciamella è una salsa molto gustosa, ingrediente fondamentale per dare un tocco in più a piatti come le lasagne, la pasta al forno o la gratinata con finocchi. Può essere sfruttata anche come accompagnamento di piatti come timballo, cannelloni, crêpe, verdure al forno o secondi piatti di carne. La besciamella, o béchamel sauce, è una salsa di origine francese ma è molto usata anche in Inghilterra e in Italia. Al supermercato se ne trovano di diverse marche, ma realizzare la besciamella a casa non è affatto difficile. Ci siamo fatti suggerire la ricetta, che si prepara in soli 10 minuti, dalla food blogger di “Ho fatto la frittata” Carolina Confalonieri, per un risultato cremoso e senza grumi.