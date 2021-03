Pasta al forno con melanzane e mozzarella, la ricetta del primo piatto

Vediamo come preparare questa ricetta mediterranea, perfetta come primo piatto o anche come piatto completo

La pasta al forno con melanzane e mozzarella è un primo piatto gustoso, ricco di tutti i sapori e i profumi mediterranei. Grazie alle melanzane e alla mozzarella questo diventa in realtà un piatto ricco e completo, perfetto per il pranzo della domenica e non solo. Le melanzane si possono sia grigliare che friggere, gli ingredienti sono semplici e la ricetta può seguirla anche chi non ha grande esperienza in cucina. Vediamo allora come preparare la pasta al forno con melanzane e mozzarella.