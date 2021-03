Focaccia cotta in padella, la ricetta veloce senza lievitazione

Preparazione saporita e semplice da realizzare, la focaccia cotta in padella è l’ ideale per stupire gli ospiti durante un aperitivo

La focaccia in padella, con la sua ricetta veloce e senza lievitazione , è una delle preparazioni più gettonate, perché richiede pochi ingredienti e accorcia le lunghe ore di lievitazione richieste dall’impasto classico. È molto saporita e perfetta per arricchire aperitivi e cene , ma anche per un gustoso spuntino di metà mattina o pomeriggio. I tempi di preparazione richiesti sono di circa mezz’ora, cottura inclusa.

Ecco gli ingredienti necessari per la preparazione della focaccia in padella:

Come preparare l’impasto della focaccia

approfondimento

Focaccia, le ricette da Nord a Sud. FOTO

Innanzitutto, il primo passaggio richiede di setacciare la farina in una bacinella in modo che quando questa viene incorporata al resto degli ingredienti, non si creino grumi.

Nella stessa bacinella in cui si è setacciata la farina, unire il lievito istantaneo, il bicchiere d’acqua, l’olio Extravergine di oliva e il sale fino. Lavorare l’impasto con una spatola prima, con le mani poi, fino ad ottenere un composto compatto, ma morbido e omogeneo.

Stendere l’impasto ottenuto con un mattarello fino a dare la forma desiderata in base alla padella che volete utilizzare. Se la vostra idea è quella di ricreare una focaccia farcita, dividete l’impasto in due perché una parte andrà come copertura del ripieno. Lo stesso discorso vale se volete ricreare focaccine più piccole. Per far si che cuocia in poco tempo, è importante rendere l’impasto il più sottile possibile.

Se la vostra focaccia è farcita, ricoprite il condimento prima di cuocere tutto in padella. Ricordatevi di sigillare bene i bordi con l’aiuto delle dita o di una forchetta, per evitare che il ripieno fuoriesca.

Per entrambe le tipologie di focaccia, farcita e non, cuocete l’impasto su entrambi i lati, per donare una doratura omogenea. Per una cottura corretta, il tempo ottimale varia tra i 5-8 minuti, a seconda del vostro gusto, della padella utilizzata e dei vostri fornelli.

La focaccia in padella senza lievitazione si può portare in tavola sia tiepida che calda, ma può essere tranquillamente mangiata anche a temperatura ambiente.

Si può conservare in frigorifero o a temperatura ambiente per un giorno, l’importante e che sia ben coperta.