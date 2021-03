Muffin salati, 3 ricette sfiziose da provare

Procedimento:

Muffin al cioccolato morbidi e golosi, la ricetta facile e veloce

In una ciotola miscelate farina, lievito, sale e grana. In un’altra aggiungete uova, latte e olio. Mescolate bene con una frusta a mano, poi inserite nella ciotola della farina, l’impasto dei liquidi e continuate a mescolare velocemente con la frusta a mano. Otterrete così un impasto morbido da arricchire con gli ingredienti salati che più preferite.

Muffin con piselli e prosciutto

Ingredienti:

Pisellini 200 g

Prosciutto cotto 100 g

Prezzemolo 1 ciuffo

Olio extravergine d'oliva q.b.

Pecorino da grattugiare 100 g

Pepe nero q.b.

Preparazione:

Per realizzare i muffin salati con piselli e prosciutto iniziate a grattugiare il pecorino, poi quindi tagliate a cubetti il prosciutto cotto e fatelo saltare in padella a fuoco a medio per circa 10 minuti. Scaldate un filo di olio in una padella e versate i piselli. Cuocete i piselli per 2-3 minuti, infine salate e pepate. Tritate il prezzemolo. Ora unite il tutto (prosciutto a cubetti, pecorino grattugiato, piselli e prezzemolo tritato) all'impasto base dei muffin. Mettete dei pirottini di carta in una teglia da 12 muffin, quindi spremete l’impasto nei pirottini, riempiendoli per due terzi. Cuocete a 180 gradi per 30 minuti.

Muffin al tonno e pistacchi

Ingredienti: