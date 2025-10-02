Vino, il Prosecco vale il 31% del vino italiano oltreoceano

Il Prosecco vale il 31% dei consumi a valore di tutti i vini italiani commercializzati negli Usa, con un indice di penetrazione altissimo in tutte le fasce di età, a partire dai millennials (27%) e dal target femminile (6 user su 10 sono donne). Ed è ormai anche il simbolo dei mixed-wine made in Italy. A 15 anni dalla ridefinizione della piramide produttiva - Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Asolo Docg e Prosecco Doc - il valore del "nuovo" Prosecco a denominazione è cresciuto da zero a 531 milioni di dollari.

I dati

Un balzo del 178% negli ultimi sette anni, il quadruplo rispetto al tasso di incremento complessivo dei vini made in Italy negli States, come rileva un focus dell'Osservatorio Uiv-Vinitaly rilasciato oggi in prossimità di Vinitaly.Usa, in programma a Chicago il 5 e 6 ottobre, la fiera b2b dedicata al vino made in Italy. "Non si può dire che in questi anni - ha dichiarato il direttore generale di Veronafiere, Adolfo Rebughini - non ci siano state difficoltà extra-settore, dal Covid al calo del potere d'acquisto e dei consumi, fino alla concorrenza con altre categorie di bevande. Ma il Prosecco ha dimostrato una straordinaria capacità di resilienza, rafforzandosi grazie a una strategia di valorizzazione coerente e a investimenti promozionali sempre più efficaci. Lo conferma la presenza a Vinitaly.USA della collettiva della Regione Veneto e di alcune tra le principali realtà delle tre denominazioni. Con questo spirito il Prosecco e, più in generale, tutte le imprese del made in Italy presenti a Chicago, sono pronte ad affrontare anche la sfida dei dazi. È la prova che, quando l'Italia combina qualità e promozione, può affermarsi come leader globale: lo stesso obiettivo che ci poniamo con Vinitaly.USA per l'insieme delle nostre eccellenze".