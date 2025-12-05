Evo Masterclass presentato al Mimit: olio è volano del Made in Italy

In Italia 30.595 ci sono imprese agricole dedicate alla coltivazione di frutti oleosi, con quasi 50mila addetti. L'olio è così uno dei prodotti più rappresentativi del marchio "Italia" che, secondo le ricerche di Censis e NielsenIQ in collaborazione con Oleificio Zucchi, vale 2.077 miliardi di euro: il settore del cibo al primo posto a livello mondiale per riconoscibilità. Alessia Zucchi: "Evo Masterclass opportunità concreta per unire tradizione e sostenibilità, offrendo agli studenti un percorso formativo unico" ascolta articolo

L’olio Evo è uno dei prodotti che meglio rappresenta le produzioni del Made in Italy ma anche l’identità culturale del nostro Paese. Sono tanti i prodotti agroalimentari che, in tutto il mondo, vengono in mente quando si pensa all’Italia ma tra questi il vero volano è sicuramente l’olio Evo: per questo è importante formare adeguatamente i giovani, ovvero coloro che un domani ne prenderanno in mano la produzione. E per questo motivo, con in mano i dati emersi dalle ricerche firmate Censis e NielsenIQ, è stata annunciata oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy la seconda annualità del progetto Evo Masterclass, iniziativa di Oleificio Zucchi in collaborazione Re.na.i.a. (Rete Nazionale Istituti Alberghieri).

I dati: marchio "Italia" vale 2.077 miliardi di euro Il progetto, presentato alla presenza del ministro Adolfo Urso, "nasce dalla convinzione che la conoscenza sia uno degli strumenti più efficaci per tutelare e promuovere la qualità olearia di questo Paese". Secondo le ricerche di Censis e NielsenIQ, realizzate in collaborazione con Oleificio Zucchi, infatti, il marchio "Italia" vale 2.077 miliardi di euro e colloca il settore del cibo al primo posto a livello mondiale per riconoscibilità. Nel 2024, il Made in Italy ha generato 785 miliardi di euro di fatturato contro i 376 miliardi provenienti dall'export e più di 237mila imprese attive coinvolte. La cultura alimentare è percepita come un fattore decisivo: il 42,8% degli Italiani la considera "molto" importante, mentre solo il 5% la ritiene "poco" importante. Tra i giovani dai 18 ai 34 anni, il 30% la rileva come "molto" importante. Le percentuali crescono ulteriormente nelle fasce successive: tra i 35 e i 64 anni il 42% la valuta "molto" significativa. Oltre a ciò, si è evidenziato come, nell'ultimo anno, i segmenti premium abbiano registrato una crescita più rapida rispetto all'anno precedente, sia in valore che in unità.

Oltre 30mila imprese di olio in Italia Secondo i dati Istat, inoltre, in Italia sono attive 30.595 imprese agricole dedicate alla coltivazione di frutti oleosi, con quasi 50mila addetti. Le imprese industriali della produzione di olio d'oliva sono 2.521, per circa 7.000 lavoratori. Nel 2024, il valore dell'export dell'olio ha raggiunto 3,091 miliardi di euro, di cui 2,496 miliardi relativi al solo all'olio extravergine. Gli Stati Uniti si confermano il primo paese importatore dall'Italia con 948,5 milioni di euro (30,7%), seguito dalla Germania (434,5 milioni - 14,1%) e dalla Francia (194,9 milioni - 6,3%). Completano le prime cinque posizioni Giappone (151,3 milioni - 4,9%) e Spagna (136,3 milioni - 4,4%). Il patrimonio nazionale delle Denominazioni rimane particolarmente ricco: la rielaborazione di Censis dei dati del Masaf 2025 evidenzia la presenza di 42 oli e grassi Dop e 8 Igp, con Sicilia, Campania e Puglia tra le regioni più rappresentative. Anche NielsenIQ conferma la crescita del valore dell'olio italiano all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, dove il valore di vendita raggiunge 2.069 milioni di euro.