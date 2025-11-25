Mutui per comprare casa, quanti stipendi servono in Italia

Quello italiano risulta essere ancora un mercato accessibile rispetto ai maggiori mercati residenziali europei, con valori compresi tra 4,1 anni a Roma e 4,4 anni a Milano. Rispetto al 2024, il rapporto tra il reddito disponibile delle famiglie e il prezzo medio delle abitazioni nelle città italiane si è mantenuto pressoché stabile, poiché l’aumento dei prezzi medi è risultato essere in linea con quello del reddito disponibile. La tendenza è stata osservata anche per la media delle città monitorate e per i mercati di Bologna, Firenze e Torino dove i prezzi sono cresciuti mediamente dal 2% (di Torino e di Bologna) al 6% di Firenze.

