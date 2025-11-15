Mutui, come scegliere? E quanti soldi bisogna avere da parte? La guida

Si tratta di un "un comportamento che riflette attenzione e consapevolezza. Il mercato dei mutui, dopo anni di forte rallentamento, potrà ripartire solo se la discesa dei tassi decisa dalla Bce si tradurrà in condizioni più favorevoli per chi vuole comprare casa”, ha detto Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi. Nello specifico, la crescita del credito al consumo è da ricondurre a una serie di fattori principali: un contesto di potere d'acquisto ridotto, con salari stagnanti, e una propensione alla liquidità. L'esperienza della pandemia e il contesto macroeconomico internazionale, sottolinea il sindacato, ha indotto le famiglie a considerare i depositi come una riserva strategica, preferendo il credito al consumo anche a tassi più onerosi. "Le misure che governo e Parlamento si accingono a mettere in campo con la Legge di bilancio per potenziare le garanzie pubbliche, sostenere i giovani e facilitare l'accesso al credito vanno nella direzione giusta. L'acquisto della casa deve tornare a essere un obiettivo possibile, non un privilegio per pochi", ha aggiunto Sileoni.