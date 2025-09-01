Immobiliare, 1 milione di giovani non può permettersi di comprare casa

Introduzione
Sono più di un milione i giovani con età compresa tra i 29 e i 39 anni che vorrebbero comprare casa, ma non possono farlo perché non hanno sufficienti capacità economiche. Lo spiega un'indagine commissionata da Facile.it all’istituto mUp Research, svolta tra il 19 ed il 28 febbraio 2025.
Quello che devi sapere
1 giovane su 3 avrebbe comprato casa senza l’aiuto dei genitori
Dall’indagine emerge anche che solo il 40% dei Millennials di età compresa tra i 29 e i 39 anni è riuscito effettivamente a comprare la prima casa. E negli ultimi cinque anni, tra chi ce l’ha fatta, quasi uno su 3 non ce l’avrebbe fatta senza il sostegno economico dei genitori. "Il mutuo - si legge - si conferma uno strumento fondamentale per i giovani che riescono a fare questo passo": è stato usato in sette casi su dieci.
Per approfondire: Casa in montagna, quali sono le località italiane più care? La classifica
Quasi il 70% si è rivolto a un istituto di credito
Tra gli acquirenti con età compresa tra i 29 e i 39 anni, il 69% si è rivolto a un istituto di credito per portare a termine la compravendita. Sono molto utili, quindi, spiegano gli esperti di Facile.it "iniziative come il Fondo Garanzia Prima Casa, recentemente rinforzato con uno stanziamento da 30 milioni di euro per il 2025. Acquistare casa non è sempre facile, soprattutto per i più giovani, che spesso non possono contare su un lavoro stabile o risparmi importanti. Strumenti come il Fondo di Garanzia Prima Casa sono quindi fondamentali, come dimostrato dai numeri ufficiali: da quando è operativo, sono stati erogati più di 350.000 mutui under 36 coperti dalla garanzia statale"
Gli under 30 guadagnano poco più di 14mila euro
La situazione lavorativa è uno dei principali ostacoli con cui i giovani devono spesso fare i conti. Lavoro precario e retribuzioni modeste, a volte non sufficienti per far fronte alle rate, non consentono ai ragazzi di accedere al mercato del credito e, quindi, comprare casa. Basti pensare che, secondo una elaborazione dello studio di Facile.it sui dati del XXIII Rapporto annuale Inps, i giovani con meno di 30 anni con lavoro dipendente guadagnano, in media, poco più di 14mila euro l’anno: con cifre così basse è inevitabile dover rimandare l’acquisto di un’abitazione
Il mutuo richiesto
I dati dell’osservatorio congiunto Facile.it – Mutui.it (analisi Facile.it – Mutui.it, su un campione di oltre 120.000 richieste di finanziamento raccolte online tra gennaio e giugno 2025), completano il quadro. Analizzando le richieste di mutuo presentate nei primi sei mesi del 2025 da giovani under 36 si scopre che chi ha presentato domanda di finanziamento ha puntato a ottenere, in media, circa 146.000 euro da restituire in 28 anni, con una rata mensile media pari a 650 euro. Il valore dell’immobile oggetto di mutuo è pari, sempre in media, a poco più di 180.000 euro
Come è stata svolta l’indagine
L’indagine è stata svolta attraverso 3.652 interviste a un campione di individui in età compresa fra 18 e 39 anni, rappresentativo della popolazione italiana residente sull’intero territorio nazionale nell’intervallo di età considerate
I dati dell’Agenzia delle Entrate
Secondo quanto riferito dall’Agenzia delle Entrate a giugno, tra gennaio e marzo sono state compravendute oltre 172mila abitazioni, circa 17mila in più rispetto allo stesso periodo del 2024 (+11,2%). La quota di abitazioni acquistate da persone fisiche che hanno fruito dell’agevolazione fiscale “prima casa” è prossima al 73%, in crescita rispetto al 71,4% del trimestre precedente. Gli acquisti assistiti da un mutuo sono il 45,8% del totale, circa 4 punti percentuali in più rispetto al trimestre precedente e quasi 7 punti in più rispetto allo stesso trimestre del 2024, favoriti da un ulteriore ribasso del tasso di interesse medio iniziale che, nel primo trimestre, si è attestato al 3,22%, 9 punti base in meno del precedente trimestre e 76 in meno confrontato con lo stesso trimestre del 2024. Il capitale che ha finanziato gli acquisti di abitazioni è pari a circa 10,3 miliardi di euro, oltre 3 miliardi in più del capitale che ha finanziato i mutui ipotecari nel primo trimestre del 2024.
Per approfondire: Mercato immobiliare, a inizio 2025 +11% di compravendite. In testa Genova e Torino
I tassi di interesse
La crescita, sottolinea l'Agenzia, è stata agevolata anche dalla flessione dei tassi di interesse sui mutui: la quota di acquisti assistiti da mutui segna un incremento di quasi 7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Per approfondire: Imu sulla seconda casa, impennata di ruderi abbandonati: Frosinone prima tra le province