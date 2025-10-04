Sui mutui, decisive saranno le scelte sui tassi che la Bce farà nelle due prossime riunioni del 30 ottobre e del 18 dicembre. Da ricordare che, dopo otto mesi consecutivi di taglio dei tassi d’interesse, la Banca centrale europea ha deciso di seguire un approccio più prudente e nelle riunioni di luglio e settembre ha congelato le sforbiciate. Come deciso dagli ultimi Consigli direttivi a Francoforte, il tasso sui depositi resta al 2% (quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,15% e quello sui prestiti marginali al 2,40%).

Va poi detto che nell’indagine del Corriere è stato considerato un mutuo con durata trentennale. Ovviamente periodi di più breve durata possono modificare, e di molto, il costo della rata (più si riducono gli anni, più questa sale, ndr). Ad esempio: con un finanziamento a 20 anni, la rata è maggiore del 30%. Mentre con un mutuo a 25 anni è più alta del 16%.