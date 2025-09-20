Mutuo e tassi Bce fermi: il variabile è più vantaggioso del fisso?

Più voci segnalano delle insidie a carico di chi ha un mutuo aperto. La Fabi, Federazione Autonoma Bancari Italiani, già da tempo sottolinea che "le banche hanno di fatto smesso di trasferire alla clientela i benefici derivanti dalla riduzione del costo del denaro, preferendo preservare i margini di profitto". E così, "nonostante il tasso di riferimento della Bce sia sceso al 2%, i tassi applicati sui nuovi mutui si sono fermati tra il 3,6% e il 3,9%". Il differenziale tra tasso Bce e interessi bancari, sottolinea sempre la Fabi, in Italia "resta superiore a 1,6 punti percentuali, segno che qualcosa si è interrotto nella cinghia di trasmissione della politica monetaria".

