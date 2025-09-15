Case, crescono i tassi dei mutui in agosto. I dati

Intanto, sono più di un milione i giovani con età compresa tra i 29 e i 39 anni che vorrebbero comprare casa, ma non possono farlo perché non hanno sufficienti capacità economiche. Lo spiega un'indagine commissionata da Facile.it all’istituto mUp Research, svolta tra il 19 ed il 28 febbraio 2025. Solo il 40% dei Millennials di età compresa tra i 29 e i 39 anni è riuscito effettivamente a comprare la prima casa. E negli ultimi cinque anni, tra chi ce l’ha fatta, quasi uno su 3 non ci sarebbe riuscito senza il sostegno economico dei genitori. "Il mutuo - si legge - si conferma uno strumento fondamentale per i giovani che riescono a fare questo passo": è stato usato in sette casi su dieci

