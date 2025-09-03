Mercato immobiliare, ecco i tempi d’acquisto per una casa nelle città

Come evidenzia la piattaforma di crowdfunding co-fondata da Niccolò Sovico tempi di acquisto “biblici” coinvolgono alcune delle principali città capoluogo italiane.

A Bolzano sono necessari 89,9 anni per acquistare un’abitazione senza mutuo, in quarta posizione davanti a Bologna e Monza, rispettivamente al quinto e sesto posto con 85,5 anni e 83,3 anni. A seguire spuntano Venezia, Lucca, Siena e Pisa con tempi che oscillano intorno agli 82 anni.