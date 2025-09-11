Bce, tassi d'interesse invariati: la decisione di Christine Lagarde

"Un anno dopo la pubblicazione del rapporto Draghi, è essenziale seguire le sue raccomandazioni con azioni concrete" ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde nel corso della conferenza stampa dopo il direttivo che ha deciso di mantenere i tassi fermi ascolta articolo

Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento: rispettivamente al 2% quello sui depositi presso la banca centrale, al 2,15% quello sulle operazioni di rifinanziamento principali e al 2,40% quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale. "Un anno dopo la pubblicazione del rapporto Draghi, è essenziale attuare le sue raccomandazioni con azioni concrete" ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte.

Lagarde: decisioni basate su dati senza vincolarsi "L’inflazione si attesta attualmente intorno all’obiettivo di medio termine del 2% e la valutazione delle prospettive di inflazione condotta dal Consiglio direttivo resta pressoché invariata" ha detto ancora Lagarde. "Per definire l’orientamento di politica monetaria adeguato - ha aggiunto - il Consiglio direttivo seguirà un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione". "In particolare - ha proseguito - le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse saranno basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi a esse associati, considerati i nuovi dati economici e finanziari, nonché della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi".